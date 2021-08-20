МОЛОДОСТЬ УХОДИТ? ⟩ «Пусть появляются!»: Пугачева, не стесняясь, опубликовала фото с морщинами

Пользователи сети отмечают, что Пугачева поразительно молодо выглядит. Рецепт ее красоты раскрыл пластический хирург Тимур Нугаев, тщательно рассмотрев каждую мелкую морщинку на лице.

По словам эксперта, народная артистка СССР почти наверняка делает «уколы красоты» — поддерживает сияние кожи гиалуроновой кислотой и прочими модными препаратами. Он предположил, что выдающийся вперед, очень гладкий подбородок дивы — это имплант, который могли поставить при проведении контурной пластики.

Тимур Нугаев считает, что Алла Борисовна выглядит превосходно. Он уверен: еще моложе просто невозможно, пишет Пятый канал.

«Ботокс на каком-то моменте просто перестает помогать. Каждый раз организм вырабатывает к нему толерантность, действие препарата становится все короче. Первые инъекции дают более выраженный эффект. Может, она вообще сейчас от ботокса решила отказаться. В целом биологическое старение невозможно остановить ничем, оно берет верх», — заключил хирург в интервью для портала BLITZ+.