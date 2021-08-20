Анна Седокова: «К сожалению, не знаю, что такое маленькие писюндрики!»

Седокова, за плечами которой три брака, признается, что ей по жизни попадаются мужчины с достоинством приличных размеров. «К сожалению, не знакома с такой проблемой, как маленькие писюндрики», — разоткровенничалась 38-летняя артистка.

Напомним, почти год назад Анна вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. В последнее время в Сети появился слух о том, что у пары не все гладко. Поводом к подобным сплетням послужила одна из последних публикаций артистки в социальной сети, пишет Starhit.ru.

«Я больше не могу... Не могу делиться своей жизнью. Я поломалась. Хочется только музыкой», — сетовала она.

Как выяснилось позже, у Седоковой и Тиммы все хорошо. Супруги продолжают публично признаваться в любви друг другу и публикуют милые семейные видео.

«Ты никогда не предугадаешь дороги, которые приготовила тебе судьба. Но можешь выбрать, с кем по ним идти», — отмечала Анна под романтичным роликом с 29-летним спортсменом.