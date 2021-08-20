ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как гуляют на «Новой волне» в Сочи и даже не скучают по Юрмале

Филипп Киркоров появился на сцене в образе римского императора. Для выступления в Сочи король российской эстрады выбрал красную мантию с необычным принтом — золотыми колоннами. Филипп Киркоров давно сменил свой натуральный цвет на пепельный блонд. Стоит отметить, что светлые короткие волосы идут поп-королю не меньше темных.

Внимание публики привлекла помолодевшая София Ротару. 74-летняя исполнительница хита «Червона рута» выглядит будто бы ей снова 20. Артистка облачилась в воздушное платье жемчужного цвета с золотыми переливами. Ротару сделала акцент на талии, подпоясав своей летящий наряд.

Полина Гагарина вышла на сцену в роскошном красном платье в пол. Несмотря на длину наряда, выглядела артистка сексуально, но не вульгарно. Певица предстала перед публикой с новой прической. Блондинка впервые за долгое время подстригла челку. Новый образ освежает и делает ярче исполнительницу хита «Обезоружена».

Молодое дарование — казахский певец Димаш Кудайбергенов вышел на сцену в необычном костюме. Пиджак артиста был не застегнут, а зашнурован. Необычное дизайнерское решение ни может не привлечь внимание. Дополнили образ короткие черные брюки с белыми лампасами.

В этом году конкурс «Новая волна» проходит в 19 раз. Программа музыкального фестиваля весьма насыщенная. 20 августа состоится творческий вечер Димы Билана под названием «39,8» — до 40-летнего юбилея певца остается всего четыре месяца. 21 августа свой сольный концерт проведет Александр Розенбаум, а 23 числа — Николай Басков. Компанию золотому голосу России составят Ани Лорак, Валерий Леонтьев, Сосо Павлиашвили, Стас Михайлов и многие другие. 25 августа — в день закрытия конкурса пройдет гала-концерт. Стоит отметить, что год назад из-за пандемии коронавируса музыкальный фестиваль пришлось отменить, пишет Пятый канал.