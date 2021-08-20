Фото: настало время посетить Хаапсалу, ведь там проходят дни Белой Дамы

Эта женщина была женой дворянина, который сговаривался, убивал людей и даже искал помощи у черной магии. Он хотел, чтобы весь уезд Ляэнемаа находился под его властью, а его чудовищные деяния не приносят мира даже сегодня.

«Спектакли ставятся уже более 40 лет, но каждая постановка Белой Дамы особенная. Вы не можете сказать «но я видел это однажды 5, 10 или 15 лет назад». Теперь это 17-я версия и во многих отношениях совершенно новая и удивительная. Очень познавательная в области истории, в то же время игривая и очень актуальная. Любой, кто видел прошлое, может забыть все вышеперечисленное и начать с чистого листа. Белая Дама есть и останется, но неужели она одна стала приведением?» - прокомментировала Аннели Акен, продюсер Летнего театра White Lady, которая сказала, что отзывы о просмотре были очень положительными.