Галерея: ни ливень, ни коронавирус не помешали грандиозному «Балу цветов» в Таллинне

Несмотря на проливной дождь и ограничения, горожане с восхищением посмотрели весь бал до конца, ведь именно такой красоты нам всем сейчас не хватает.

Напомним, в этом году «таллиннскому балу цветов» исполнилось 22 года, и каждый раз он приносит новые имена европейской флористике, которые потом звучат на многих других международных площадках. В 2020 году организатор «Бала цветов» - Татьяна Тридворнова получила звание «Почетный житель города Таллинна». По словам знаменитого флориста - это бесценное признание ее проекта, которое она любила, любит и будет любить всегда. «Ремарк утверждал - жизнь слишком длинна для одной любви. Но моя Любовь к «балу цветов» - одна и на всю жизнь», - говорит бессменный организатор и автор проекта Татьяна Тридворнова.