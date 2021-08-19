ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ СЕМЬЯ! ⟩ Новорожденному сыну политика Райнера Вакра дали чудесное имя

Добро пожаловать, Кустав Вакра,

- написал он в социальных сетях.

«Моего деда звали Густав Вакер, фамилия которого позже была изменена на эстонский лад как Вакра».

«В его честь я эстонизировал имя Густав и назвал нашего третьего сына Куставом. На сайте Статистического управления Эстонии сообщается, что по состоянию на 1 января 2021 года 49 мужчин в Эстонии носили имя Кустав. То есть родился 50-й Кустав», - добавил счастливый отец.

Вакра также поблагодарил людей, которые откликнулись на призыв к поиску имени несколько месяцев назад. «Ваши предложения были очень полезными и рассматривались. Имя Кустав также было предложено одним из вас», - признался он.