ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ СЕМЬЯ! ⟩ Новорожденному сыну политика Райнера Вакра дали чудесное имя
Политик Райнер Вакра, который несколько недель назад снова стал отцом, объявил в социальных сетях, что его новорожденный сын получил красивое имя.
Политик Райнер Вакра, который несколько недель назад снова стал отцом, объявил в социальных сетях, что его новорожденный сын получил красивое имя.
Добро пожаловать, Кустав Вакра,
- написал он в социальных сетях.
«Моего деда звали Густав Вакер, фамилия которого позже была изменена на эстонский лад как Вакра».
«В его честь я эстонизировал имя Густав и назвал нашего третьего сына Куставом. На сайте Статистического управления Эстонии сообщается, что по состоянию на 1 января 2021 года 49 мужчин в Эстонии носили имя Кустав. То есть родился 50-й Кустав», - добавил счастливый отец.
Вакра также поблагодарил людей, которые откликнулись на призыв к поиску имени несколько месяцев назад. «Ваши предложения были очень полезными и рассматривались. Имя Кустав также было предложено одним из вас», - признался он.
Семья вместе с новорожденным сыном сделала прекрасное фото. На снимке изображены Конрад, которому скоро исполнится четыре года, Кайус, которому сейчас два, Кустав, которому почти две недели, его жена Марилин Лоок и, конечно же, сам глава семьи. Первенец Марилин и Райнера, Конрад, родился в 2017 году, а второй сын - двумя годами позже.