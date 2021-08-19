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РЕДКИЕ ФОТО ⟩ Смотрите, в какой уютной советской квартирке жила семья Калласов за год до распада СССР: чудесная семья!

Семья Сийма Калласа. ФОТО: EFA / Harald Leppikson

По случаю праздника, 30-летия со Дня восстановления независимости Эстонии, который наша республика отметит завтра, 20 августа, портал Limon.ee решил повспоминать, какими были главные эстонские политики в начале девяностых и в период развала СССР.

Нынешний премьер-министр нашей страны Кая Каллас точно так же, как и тысячи наших читателей, родилась еще в СССР и лучшие годы беззаботного детства прожила до 1991 года при советской власти и тогда ей было 14 лет.

Семья Сийма Калласа: (слева направо) жена Кристи Каллас, Сийм Каллас, дочь Кая Каллас и сын Юло Каллас. ФОТО: EFA / Harald Leppikson

В 1990 году фотограф запечатлел эту чудесную семью - отца Сийма Калласа, мать Кристи Каллас, Каю Каллас и ее брата Юло. Кажется, что тогда они жили в очень простой, но уютной советской квартире, но при этом отец Каи Каллас был уже тогда очень влиятельным человеком, в 1991 он возглавлял банк Эстонии.

Прием Министра иностранных дел Финляндии Пааво Вяюрюнена в отеле Palace. Академик Эндель Липпмаа и президент банка Эстонии Сийм Каллас с женой (слева направо). Фото сделано 31 октября 1991 года. ФОТО: EFA / Teet Volmer

В конце октября 1991 года прошел прием Министра иностранных дел Финляндии Пааво Вяюрюнена в легендарном отеле Palace. На прием Сийм Каллас пришел со своей супругой Кристи, которая позже стала женой бывшего премьер-министра и матерью нынешнего.

А вы помните свой 1991 год?

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