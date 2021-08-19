ФОТО ⟩ Сергей Жигунов подбил жену на «воровство»

«Муж сказал, что настоящие ростовчане умеют украсть на колхозном поле подсолнух. А у меня же не только муж, у меня еще и дядя любимый по маминой линии здесь родился, и папа таганрогский. Ну хоть наполовину, но я же точно ростовчанка. Оказалось, стырить подсолнух не так-то просто», — написала возлюбленная звезды «Гардемаринов».

Она призналась, что подсолнух сложно сорвать, ведь у него крепкий стебель и колючий цветок. Но это не остановило Викторию, которая, судя по всему, была серьезно настроена.

«Его, как выяснилось, надо крутить, а он колючий и приставучий, как еж в период линьки. Вся ладошка в подсолнечных занозах. Со скрипом и помощью зала получилось», — добавила Виктория.

Подписчики поделились с Викторией своим опытом «кражи» подсолнухов.

«На дело с ножом надо было идти»; «Вика, как всегда красотка в солнечной дымке! А мы тоже крутили-крутили в детстве эти подсолнухи, пока не приходил дядя со специальным ножом, отрезал и отдавал нам»; «Мы в детстве срывали, и не казалось сложно. Видимо, сноровка»; «Да, мы с мужем так в воскресенье штук пять шляпок надергали, пока возвращались домой в Ростов», — написали пользователи сети.