ФОТО ⟩ Смотрите, какой милой девочкой в 15 лет была самый молодой миллионер Эстонии

Предприниматель возглавляет тестирующую мобильные приложения стартап-компанию Testilo, она признана самым молодым миллионером в Эстонии и ведет свою страничку в Instagram. «Мой отец только что напомнил времена, когда у меня были такие волосы. Сказал, что когда я гуляла на улице с такой прической, люди смотрели мне в след, поскольку шевелюра была больше моей головы», - рассказала Круустюк.

«И как вы можете догадаться, в 15 лет я не чувствовала себя такой самоуверенной, несмотря на всеобщее внимание. Людские взгляды не придавали мне уверенности, скорее, всё было с точностью до наоборот», - повествует бизнесвумен.

«Именно поэтому я стараюсь сейчас всем тем, кто сильно отличается от других, делать комплименты. Если испытываю то самое чувство. И это может изменить чей-то день в лучшую сторону, сделать его красивее! И ты попробуй!» - советует Круустюк.

Смотрите, какой красоткой была Кристель в 15 лет! Нам даже кажется, что ее образ напоминает внешность Людмилы Гурченко в молодости.



