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ФОТО ⟩ Смотрите, какой милой девочкой в 15 лет была самый молодой миллионер Эстонии

Кристель Круустюк. ФОТО: Pilt videost

Самая молодая женщина-миллионер в Эстонии Кристель Круустюк (31) опубликовала на своей странице в соцсети чудесный снимок из прошлого. 

Предприниматель возглавляет тестирующую мобильные приложения стартап-компанию Testilo, она признана самым молодым миллионером в Эстонии и ведет свою страничку в Instagram. «Мой отец только что напомнил времена, когда у меня были такие волосы. Сказал, что когда я гуляла на улице с такой прической, люди смотрели мне в след, поскольку шевелюра была больше моей головы», - рассказала Круустюк. 

«И как вы можете догадаться, в 15 лет я не чувствовала себя такой самоуверенной, несмотря на всеобщее внимание. Людские взгляды не придавали мне уверенности, скорее, всё было с точностью до наоборот», - повествует бизнесвумен. 

«Именно поэтому я стараюсь сейчас всем тем, кто сильно отличается от других, делать комплименты. Если испытываю то самое чувство. И это может изменить чей-то день в лучшую сторону, сделать его красивее! И ты попробуй!» - советует Круустюк. 

Смотрите, какой красоткой была Кристель в 15 лет! Нам даже кажется, что ее образ напоминает внешность Людмилы Гурченко в молодости. 


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