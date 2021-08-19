Гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 августа

Более благоприятная ситуация складывается в личных отношениях, вероятны приятные сюрпризы, долгожданные признания. Правда, не исключены и недоразумения – но для всех, кто умеет держать себя в руках и контролировать свои эмоции, они не станут серьезной преградой. Нестабилен эмоциональный фон, воздерживайтесь от необдуманных высказываний.
Овен
Овнов ожидает плодотворный и интересный день. Однако следует иметь в виду, что награда за труды заставит себя ждать. Тем, кто рассчитывал пополнить бюджет, стоит набраться терпения. Нежелательно также делать крупные инвестиции, покупать дорогие вещи – финансовая картина неблагоприятна.
Звезды также предупреждают о приступах раздражительности, которые сегодня будут свойственны многим представителям знака. Тем не менее, в личных отношениях не возникнет непреодолимых проблем, влюбленные найдут общий язык, да и поладить с родственниками будет нетрудно. Хороший день для отдыха в кругу друзей.
Телец
Тельцам стоит смириться с тем, что некоторые их планы останутся нереализованными, а с воплощением в жизнь интересных идей придется подождать. Нельзя сказать, что звезды к вам неблагосклонны, но и на их безграничное покровительство никак нельзя рассчитывать. Стабилизируется финансовая картина, можно заниматься планированием бюджета.
Романтические отношения развиваются не в самом приятном ключе, возможны конфликты даже в стабильных парах. Нежелательно отправляться в долгие поездки и заниматься утомительной работой, а также браться за долгосрочные проекты любого рода.
Близнецы
Этот день Близнецы едва ли сочтут удачным и благоприятным, однако позитивные тенденции все же порой будут давать о себе знать. Ваша задача – пользоваться благоприятным стечением обстоятельств и преодолевать только те преграды, которые нельзя обойти. Вас ждут серьезные испытания, но логика, здравый смысл и рассудительность значительно облегчат решение актуальных проблем.
В личной сфере ситуация также складывается непростая, и ответственность за ее дальнейшее развитие лежит на ваших плечах. Оптимизм, жизнелюбие, разносторонние интересы и богатая фантазия станут отличными помощниками для тех, кто хочет порадовать себя и близких приятными эмоциями.
Рак
Раки сегодня особенно ранимы и чувствительны, а потому нуждаются в поддержке близких людей даже больше, чем обычно. К счастью для представителей данного знака, сегодня им не нужно опасаться неприятных сюрпризов в личной жизни, непреодолимых трудностей в отношении с друзьями, родственниками и любимым человеком.
На работе ситуация складывается непростая, виновниками многих ваших проблем являются недоброжелатели, до последнего времени скрывавшие свои мрачные намерения. Рассчитывайте на свои силы и не бойтесь трудных задач – решая их, вы укрепите свой авторитет и найдете влиятельных союзников.
Лев
Особого внимания Львов потребуют отношения с любимым человеком. Кажется, что в этой сфере доминируют неблагоприятные тенденции; вероятность ссор возрастает с каждым часом, разногласия чрезвычайно серьезны. Тем не менее, у вас есть шанс избежать конфликта. Смягчитесь, будьте готовы пойти на уступки, не требуйте невозможного; да, сегодня звезды не на вашей стороне, но только от вас зависит, будут ли решены накопившиеся проблемы.