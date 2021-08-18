ВИДЕО ⟩ Khaby Lame: От 21-летнего уволенного рабочего фабрики до мировой звезды TikTok

В марте 2020 года, во время первых дней пандемии коронавируса, Хабане Лейм, молодой рабочий фабрики в индустриальном городе Кивассо в северной Италии, потерял работу.

Он вернулся в скромную квартиру родителей и, несмотря на просьбы отца найти новые вакансии, начал по нескольку часов в день снимать видео для TikTok и делиться ими под именем Khaby Lame.

Используя функцию дуэта социальной сети, он в ответ на вирусные и часто абсурдно сложные лайфхак видео стал снимать безмолвные реакции, где он делал то же самое, но более легким и очевидным способом. Все ролики Лейм завершает кадром с фирменным выражением лица — поджимает губы, саркастично глядит в камеру и делает жест руками, будто подчеркивая, что часто самый простой способ сделать что-то является лучшим. «Мое выражение лица и жесты вызывают у людей смех», — признается он в интервью NYT и добавляет, что его молчаливое сообщение понимают люди по всему миру.

Лаконичные видео Лейма любят и понимают по всему миру, в комментариях его поклонники общаются на английском, арабском, испанском, русском, немецком и других языках. Он получает много предложений о коллаборации и работает с брендами, пишет 1news.az.

Даже набрав миллионы подписчиков, он продолжает снимать видео дома на кухне или может записать ролик, пока едет в поезде, тогда как над видео других звезд этой площадки, например, сестер Д’Амелио, работает целая команда профессионалов.

И хотя мир знает Лейма именно как итальянского блогера, а сам он живет в стране с детства, у него нет итальянского гражданства, уточняет NYT. «Это неправильно. Но, честно говоря, мне не нужен кусок бумаги, чтобы считать себя итальянцем», — говорит он и добавляет, что отсутствие паспорта пока лишь усложняет для него получение некоторых документов, например, визы в США.



