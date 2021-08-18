УЖЕ В ЭТУ СУББОТУ! ⟩ Литовские представители на Евровидении-2021 обещают устроить на таллиннском Певческом поле настоящий праздник

Эта энергичная группа из трех человек была самым популярным ансамблем Литвы на цифровых платформах в 2020 году и продолжает бить рекорды уже в этом году. В начале года на гала-концерте литовской музыкальной премии M.A.M.A. The Roop получили четыре почетных титула и еще больше увеличил свою и без того обширную фан-базу, куда входят любители музыки со всего мира от мала до велика.