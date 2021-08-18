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УЖЕ В ЭТУ СУББОТУ! ⟩ Литовские представители на Евровидении-2021 обещают устроить на таллиннском Певческом поле настоящий праздник

Leedu ansambel The Roop ФОТО: Pressifoto/ J. Urbonaite

Одна из самых ярких групп Евровидения этого года, The Roop, выступит на таллиннском Певческом поле в семейный день Taaskohtumine, посвященный годовщине восстановления независимости.

Сингл Discoteque литовской группы The Roop принес им 8-е место на конкурсе Евровидение-2021. На сегодняшний день сингл собрал более 20 миллионов прослушиваний с разных уголков Земли на цифровых платформах.

Наслаждение успехом и популярностью

Эта энергичная группа из трех человек была самым популярным ансамблем Литвы на цифровых платформах в 2020 году и продолжает бить рекорды уже в этом году. В начале года на гала-концерте литовской музыкальной премии M.A.M.A. The Roop получили четыре почетных титула и еще больше увеличил свою и без того обширную фан-базу, куда входят любители музыки со всего мира от мала до велика.

Лето коллектив провел на гастролях, во время которых им удалось дать 20 концертов в нескольких городах, в том числе самый запоминающийся концерт с эксклюзивной программой во Дворце великих князей Литовских. The Roop решил насладиться концертами в полной мере и теперь с нетерпением ждет встречи с эстонской публикой в ​​эти выходные. Вскоре можно определенно ожидать новых хитов от группы!

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