УЖЕ В ЭТУ СУББОТУ! ⟩ Литовские представители на Евровидении-2021 обещают устроить на таллиннском Певческом поле настоящий праздник

Сингл Discoteque литовской группы The Roop принес им 8-е место на конкурсе Евровидение-2021. На сегодняшний день сингл собрал более 20 миллионов прослушиваний с разных уголков Земли на цифровых платформах.
Наслаждение успехом и популярностью
Эта энергичная группа из трех человек была самым популярным ансамблем Литвы на цифровых платформах в 2020 году и продолжает бить рекорды уже в этом году. В начале года на гала-концерте литовской музыкальной премии M.A.M.A. The Roop получили четыре почетных титула и еще больше увеличил свою и без того обширную фан-базу, куда входят любители музыки со всего мира от мала до велика.
Лето коллектив провел на гастролях, во время которых им удалось дать 20 концертов в нескольких городах, в том числе самый запоминающийся концерт с эксклюзивной программой во Дворце великих князей Литовских. The Roop решил насладиться концертами в полной мере и теперь с нетерпением ждет встречи с эстонской публикой в эти выходные. Вскоре можно определенно ожидать новых хитов от группы!