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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Откровенные кадры из Лондона: обнаженные велосипедисты снова покорили город

В прошлую субботу по всему миру прошли велосипедные заезды в обнаженном виде, поэтому в самом центре Лондона открылась необычная картина, когда мимо проносились сотни голых велосипедистов. Если решитесь, посмотрите фото в нашей галерее!

Международное мероприятие World Naked Bike Ride собрало на улицах столицы Англии множество обнаженных велосипедистов. Целью такой акции является протест против сжигания ископаемых видов топлива и пропаганда бодипозитива. Девиз мероприятия: «Обнажись настолько, насколько осмелишься».

Велосипедные заезды без одежды проходили в 120 городах по всему миру, сообщает timeout.com. В прошлом году официальное мероприятие в Лондоне отменили, в этом году фотографии показывают, что к нему был прикован особый интерес.

По ощущениям мужчин было значительно больше, чем женщин, также большее количество мужчин разделись полностью. Многие женщины, участвовавшие в поездке, оставили на себе бикини или нижнее белье или наклеили на них наклейки или сделали боди-арт.

Было также много тех, кто не раздевался сам, а останавливался на улице и с большим интересом разглядывал своеобразную картину.

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