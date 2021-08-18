ГАЛЕРЕЯ ⟩ Откровенные кадры из Лондона: обнаженные велосипедисты снова покорили город

Международное мероприятие World Naked Bike Ride собрало на улицах столицы Англии множество обнаженных велосипедистов. Целью такой акции является протест против сжигания ископаемых видов топлива и пропаганда бодипозитива. Девиз мероприятия: «Обнажись настолько, насколько осмелишься».

Велосипедные заезды без одежды проходили в 120 городах по всему миру, сообщает timeout.com. В прошлом году официальное мероприятие в Лондоне отменили, в этом году фотографии показывают, что к нему был прикован особый интерес.

По ощущениям мужчин было значительно больше, чем женщин, также большее количество мужчин разделись полностью. Многие женщины, участвовавшие в поездке, оставили на себе бикини или нижнее белье или наклеили на них наклейки или сделали боди-арт.