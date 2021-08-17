СМОТРИ ⟩ «Отжал квартиру и подарил помощнику»: дочь Федосеевой-Шукшиной – о злодеяниях Алибасова

Бари манипулирует мамой, использует ее. В 2018 году он устроил ей поход в ЗАГС. А раньше они просто на фестивалях встречались. У Алибасова были браки до нее. А потом у него начались походы на шоу. Первая война случилась, что я узнала о гонораре мамы, который перешел в карман его помощника.