ВИДЕО ⟩ «Мы устроили похороны дьявола!»: Тим Блуз удивил зрителей таллиннского «Бала цветов»

В последнее время помимо моды Тим Блуз активно занимается и музыкой. Успешный эстонский дизайнер окончил музыкальную школу по классу фортепиано и время от времени писал песни для других исполнителей. Впрочем, в промежутках между своими яркими коллекциями Тим выпускал и свои сольные синглы.

Премьеру трека «Я влюбился в Дьявола», которая изначально была запланирована на осень, было решено устроить прямо на «Балу цветов». А погода будто специально подыграла музыканту, добавив номеру драматичности.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

«Сегодня на цветочном балу мы устроили похороны дьявола, запремьерили совершенно новый трек «Я влюбился в Дьявола», который выйдет только осенью», – говорит Тим Блуз. – Эту песню я написал где-то полгода назад после очень тяжелого расставания. Она про токсичные отношения, из которых иногда бывает крайне непросто выбраться, и которые могут иметь довольно неприятные последствия.

Это песня – нерв, здесь в ней много боли, до гнева, агрессии, раздражения! Я написал ее буквально за десять минут на очень сильной эмоции».

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Слова и музыку Тим пишет себе сам, а вот продюсером трека «Я влюбился в Дьявола» стал участник эстонской группы Around the Sun Даниил Котилевич.

Также поющий дизайнер отметил, что в этом году не очень повезло с погодой, ведь большая часть красочного «Бала цветов» прошла под проливным дождем. Поэтому Тим Блуз отдельно поблагодарил тех, кто мужественно выстоял под зонтом и дождался премьеры его песни.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp



