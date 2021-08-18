Гороскоп на 18 августа для всех знаков Зодиака

Близкие люди относятся друг к другу бережно и с уважением, по мере сил избегая разногласий и споров. Это не самый романтичный день: едва ли он будет связан с нежными признаниями или новыми серьезными увлечениями. Однако влюбленные смогут поладит друг с другом, избежав разногласий.

Овен

День не обещает Овнам многого: его можно назвать скорее обыкновенным и ничем не выдающимся, чем захватывающе интересным и перспективным. По крайней мере, старайтесь не забывать о своих обычных обязанностях: лень и бездеятельность могут повлечь за собой серьезные неприятности.

Личные отношения гармоничны, здесь нет серьезных поводов для беспокойства. Не нарушайте данных обещаний и не сохраняйте верность общепринятым традициям: этого будет достаточно для того, чтобы избежать проблем. Возможны проблемы в поездках, звезды советуют держаться ближе к дому.

Телец

День довольно сложный, несущий как профессиональные трудности, так и разочарования личного характера. Старайтесь относиться к происходящему философски, не преувеличивая важности тех проблем, которые ждут вашего решения. Финансовая ситуация неблагоприятна, расходы будут значительными и не всегда оправданными; стремясь порадовать членов семьи, вы не всегда соизмеряете их желания со своими возможностями.

Встречи с любимым человеком пройдут неплохо, если вы не будете ждать чего-то из ряда вон выходящего. Этот день не располагает к новым знакомствам и увлечениям, зато дает возможность побыть наедине с собой.

Близнецы

Снижается жизненный тонус Близнецов, представители данного знака становятся особенно ранимыми и чувствительными. Постарайтесь уберечь себя от напрасных переживаний, избегайте контактов с недоброжелательно настроенными людьми, суровыми критиками. Важно быть в ладу с собой, не тратить время на неприятные размышления, рефлексию.

Старшие родственники охотно делятся с вами своим жизненным опытом, не подозревая, что сегодня вы нуждаетесь не столько в нем, сколько в их молчаливом одобрении. К сожалению, и любимый человек не совсем правильно истолковывает ваши высказывания и поступки. Ищите утешения в работе – здесь возможны успехи.

Рак

Ракам придется заняться решением старых проблем, вернуться к вопросам, на которые раньше не удавалось найти ответы. Сегодня звезды попытаются выяснить, хорошо ли вы усвоили жизненные уроки, многое ли предприняли для того, чтобы исправить свои ошибки. Будьте готовы к критике со стороны руководства, и старайтесь сохранять спокойствие, если претензии к вашей работе будут необоснованными.

Основные расходы связаны с домашними делами, а также покупкой подарков для друзей и родственников. Не стоит забывать и о собственных потребностях; главное, в чем вы нуждаетесь сегодня, это позитивные эмоции, и их запас нужно пополнять своевременно.

Лев