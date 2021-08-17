Бритни Спирс ответила на слухи о своей беременности

Исполнительница хита Toxic долгие годы находилась под опекой своего отца. Спирс признавалась, что мечтала выйти замуж и родить третьего ребенка, но опекун запретил ей беременеть. Певице установили внутриматочную спираль, хотя она этого не желала.

Однако отец поп-звезды добровольно отказался от опеки. После этого поклонники заподозрили, что Спирс забеременела, воспользовавшись долгожданной свободой. Исполнительница ответила на подобные слухи на своей странице в Instagram.

«Нет, ребята, я не сделала грудь на прошлой неделе и я не беременна. У меня есть грудь на этом фото, потому что я поглощала еду», – написала певица.

Знаменитость также пояснила, почему стала часто оголяться на фото. Спирс напомнила, что пришла в этот мир без одежды. Раньше певица стеснялась своего тела, но теперь посмотрела на себя с другой точки зрения.

«Я женщина, красивая, чувствительная женщина, которой нужно взглянуть на себя в чистом виде», – отметила поп-звезда.

Ранее мать Бритни Спирс отреагировала на освобождение дочери от опеки отца. Женщина порадовалась, что ее бывший муж добровольно отказался от опекунства.



