ВАУ! ⟩ Победители Евровидения-2021 исполнили рок-версию песни Билли Айлиш

Это не первый раз, когда рокеры из Италии радуют поклонников каверами на известные мелодии. Например, их версия хита «Beggin», выпущенная еще в 2017 году, в этом стала вирусной в Сети. На нее свои видео наложили девять миллионов пользователей в TikTok.