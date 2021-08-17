ВИДЕО ⟩ Алководитель из эстонской глубинки поразил даже опытных полицейских

Руководитель этой спецоперации Арго Арукасе рассказал в интервью программе «Suvereporter», что один пьяный водитель выпил так много, что даже не знал, куда направляется. «Сказал, что едет на улицу Арбимяэ (улица в Элва - Прим.ред.), но он перепутал направление движения, потому что находился по дороге в Тарт», - удивился Арукасе. В отношении водителя начат уголовный процесс.
Перед камерой программы «Suvereporter» оказалась также женщина, чье опьянение составило 2 промилле. Журналистами она смогла сказать лишь то, что едет из дома заправляться. Женщину отвели к стоявшей рядом полицейской машине и тогда ситуация приобрела трагикомичный оборот.