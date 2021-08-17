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ВИДЕО ⟩ Алководитель из эстонской глубинки поразил даже опытных полицейских

Алководитель сам завернул к полицейским на рейд "Дуют все" ФОТО: Kanal 2/Reporter

На прошлых выходных после хип-хоп фестиваля в Элва полиция решила провести рейд «Дуют все», во время которого были задержаны несколько нетрезвых водителей. Но это были не гости фестиваля, а случайные люди. 

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Руководитель этой спецоперации Арго Арукасе рассказал в интервью программе «Suvereporter», что один пьяный водитель выпил так много, что даже не знал, куда направляется. «Сказал, что едет на улицу Арбимяэ (улица в Элва - Прим.ред.), но он перепутал направление движения, потому что находился по дороге в Тарт», - удивился Арукасе. В отношении водителя начат уголовный процесс. 

Перед камерой программы «Suvereporter» оказалась также женщина, чье опьянение составило 2 промилле. Журналистами она смогла сказать лишь то, что едет из дома заправляться. Женщину отвели к стоявшей рядом полицейской машине и тогда ситуация приобрела трагикомичный оборот. 

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