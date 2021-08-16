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ВИДЕО ⟩ «Жажда вам не грозит»: появилась маска, через которую можно пить!

Создали маску, через которую можно пить. ФОТО: Скриншот с TikTok / lifeh.s

В Сети набирает популярность интересное изобретение - маска, через которую можно пить.

На видео, автор показывает, что в маску можно залить жидкость и позже пить из нее. Такое изобретение вызвало массу восторженных комментариев: «Самая лучшая маска», «Невероятно! Я такую хочу», «Классно! Надо будет на работу взять!» - пишут пользователи TikTok.

А вы бы хотели себе такую маску?

@lifeh.s ♬ Cradles - Sub Urban

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