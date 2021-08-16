ВИДЕО ⟩ «Жажда вам не грозит»: появилась маска, через которую можно пить!
В Сети набирает популярность интересное изобретение - маска, через которую можно пить.
В Сети набирает популярность интересное изобретение - маска, через которую можно пить.
На видео, автор показывает, что в маску можно залить жидкость и позже пить из нее. Такое изобретение вызвало массу восторженных комментариев: «Самая лучшая маска», «Невероятно! Я такую хочу», «Классно! Надо будет на работу взять!» - пишут пользователи TikTok.
А вы бы хотели себе такую маску?