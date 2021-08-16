ГАЛЕРЕЯ ⟩ Настоящий портал в будущее: перрон ж/д вокзала Хаапсалу на один вечер превратился в подиум

Новая коллекция PORTAL от Альдо Ярвсо и Танеля Веэнре открыла на одну ночь дверь между старым миром и новой цивилизацией. Изящные существа, появляющиеся из виртуальной реальности, оказывались перед публикой в очаровательной цветовой гамме, паря на шелковых тканях.
Создание показа мод - это магия момента - звуки, люди, свет… Момент, когда все сливается в прекрасное целое. И именно так это стало реальностью под золотистым вечерним солнцем в Хаапсалу,
Образы были созданы с учетом всех принципов безотходного производства, которые типичны для нового мира. Танель принял вызов - его коллекция эффектных фетровых шляп сочетает в себе сюрреализм с четкими формами 60-х годов.
Основная идея модных показов - вдохновить зрителя, но на этот раз я вдохновился и сам, потому что из-за трагического жизненного события я взял перерыв в работе, который продлился более года. К счастью, мода настолько в моей душе, что с каждой новой тканью из Англии мой аппетит воссоздавать и вдохновлять других только растет!
- делится своими мыслями с Альдо Ярвсо.
Приятно работать с Танелем, нет предела его трудолюбию и таланту, и впервые нам удалось создать коллекцию, в которой совершенно стирается грань между моим и его дизайном. Мы с Танелем представляли, что может быть зрелище на перроне железнодорожного вокзала Хаапсалу, но никто из нас не мог даже надеяться, что показ мод получится даже лучше, чем мы мечтали!
Гостей встретили игристым напитком от Freixenet, сладким соблазном от Geisha, освежающим напитком от Haage, а восхитительную прохладу предлагало Balbiino. Солнцезащитные очки SU.VI Eyewear помогли более четко увидеть будущее. Tradehouse позаботился о красоте на сцене. Благодаря городу Хаапсалу и Эстонскому культурному фонду публика смогла увидеть эту инопланетную коллекцию. Hansabuss доставлял участников показа. Мероприятие организовано Stiilikanal.
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