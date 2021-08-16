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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Настоящий портал в будущее: перрон ж/д вокзала Хаапсалу на один вечер превратился в подиум

В субботу, 14 августа, перрон железнодорожного вокзала Хаапсалу превратился в подиум - там состоялся модный показ, который словно явился из будущего с пиксельными узорами ткани, и футуристическими украшениями.

Новая коллекция PORTAL от Альдо Ярвсо и Танеля Веэнре открыла на одну ночь дверь между старым миром и новой цивилизацией. Изящные существа, появляющиеся из виртуальной реальности, оказывались перед публикой в ​​очаровательной цветовой гамме, паря на шелковых тканях.

Создание показа мод - это магия момента - звуки, люди, свет… Момент, когда все сливается в прекрасное целое. И именно так это стало реальностью под золотистым вечерним солнцем в Хаапсалу,

- говорит Танель Веэнре.

Образы были созданы с учетом всех принципов безотходного производства, которые типичны для нового мира. Танель принял вызов - его коллекция эффектных фетровых шляп сочетает в себе сюрреализм с четкими формами 60-х годов.

Основная идея модных показов - вдохновить зрителя, но на этот раз я вдохновился и сам, потому что из-за трагического жизненного события я взял перерыв в работе, который продлился более года. К счастью, мода настолько в моей душе, что с каждой новой тканью из Англии мой аппетит воссоздавать и вдохновлять других только растет!

- делится своими мыслями с Альдо Ярвсо.

Приятно работать с Танелем, нет предела его трудолюбию и таланту, и впервые нам удалось создать коллекцию, в которой совершенно стирается грань между моим и его дизайном. Мы с Танелем представляли, что может быть зрелище на перроне железнодорожного вокзала Хаапсалу, но никто из нас не мог даже надеяться, что показ мод получится даже лучше, чем мы мечтали!

- радуется Альдо.

Гостей встретили игристым напитком от Freixenet, сладким соблазном от Geisha, освежающим напитком от Haage, а восхитительную прохладу предлагало Balbiino. Солнцезащитные очки SU.VI Eyewear помогли более четко увидеть будущее. Tradehouse позаботился о красоте на сцене. Благодаря городу Хаапсалу и Эстонскому культурному фонду публика смогла увидеть эту инопланетную коллекцию. Hansabuss доставлял участников показа. Мероприятие организовано Stiilikanal.


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