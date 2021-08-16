ГАЛЕРЕЯ ⟩ Настоящий портал в будущее: перрон ж/д вокзала Хаапсалу на один вечер превратился в подиум

Приятно работать с Танелем, нет предела его трудолюбию и таланту, и впервые нам удалось создать коллекцию, в которой совершенно стирается грань между моим и его дизайном. Мы с Танелем представляли, что может быть зрелище на перроне железнодорожного вокзала Хаапсалу, но никто из нас не мог даже надеяться, что показ мод получится даже лучше, чем мы мечтали!