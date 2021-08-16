ФОТО ⟩ Горячий поцелуй на острове Капри: эстонская топ-модель наслаждается романтическим отдыхом с возлюбленным
Успешная эстонская модель Кармен Педару отдыхает с любимым человеком на острове Капри в Италии.
Успешная эстонская модель Кармен Педару отдыхает с любимым человеком на острове Капри в Италии.
Кармен Педару (31) поделилась действительно красивым снимком в Instagram, сделанным на острове Капри, где она проводит время со своим возлюбленным гандболистом Денером Яанимаа.
Пара отправился на остров Капри уже несколько недель назад, и именно там они отметили 32-летие Яанимаа.
Пара раскрыла свои отношения в 2019 году.