ФОТО ⟩ Горячий поцелуй на острове Капри: эстонская топ-модель наслаждается романтическим отдыхом с возлюбленным

Кармен Педару (31) поделилась действительно красивым снимком в Instagram, сделанным на острове Капри, где она проводит время со своим возлюбленным гандболистом Денером Яанимаа.

Пара отправился на остров Капри уже несколько недель назад, и именно там они отметили 32-летие Яанимаа.

Пара раскрыла свои отношения в 2019 году.



