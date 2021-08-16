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ФОТО ⟩ Горячий поцелуй на острове Капри: эстонская топ-модель наслаждается романтическим отдыхом с возлюбленным

Karmen Pedaru ФОТО: TIMOTHY A. CLARY/ SCANPIX

Успешная эстонская модель Кармен Педару отдыхает с любимым человеком на острове Капри в Италии.

Кармен Педару (31) поделилась действительно красивым снимком в Instagram, сделанным на острове Капри, где она проводит время со своим возлюбленным гандболистом Денером Яанимаа.

Пара отправился на остров Капри уже несколько недель назад, и именно там они отметили 32-летие Яанимаа.

Пара раскрыла свои отношения в 2019 году.


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