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ПЯТИКРАТНАЯ КРАСОТА! ⟩ Одна краше другой: виолончелистка Сильвия Ильвес показала своих сестёр

Сильвия Ильвес. ФОТО: Andres Haabu

Члены ансамбля The Ilves Sisters (сестры Ильвес - ред.) выделяются как музыкальным талантом, так и красотой.

Виолончелистка Сильвия Ильвес поделилась очередным красивым фото со своими сестрами в Instagram.

Августовская ночь на мызе Пядасте, полная сильных эмоций,

- написала она под снимком, давая понять, что снимок был сделан после выступления на мызе Пядасте на острове Муху.

Сестры позируют в ярких блестящих платьях.

В состав ансамбля, основанного в 2016 году, входят пять сестер - Сильвия, Лидия, Александра, Глория и Дамарис Ильвес.

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