ПЯТИКРАТНАЯ КРАСОТА! ⟩ Одна краше другой: виолончелистка Сильвия Ильвес показала своих сестёр
Члены ансамбля The Ilves Sisters (сестры Ильвес - ред.) выделяются как музыкальным талантом, так и красотой.
Члены ансамбля The Ilves Sisters (сестры Ильвес - ред.) выделяются как музыкальным талантом, так и красотой.
Виолончелистка Сильвия Ильвес поделилась очередным красивым фото со своими сестрами в Instagram.
- написала она под снимком, давая понять, что снимок был сделан после выступления на мызе Пядасте на острове Муху.
Сестры позируют в ярких блестящих платьях.
В состав ансамбля, основанного в 2016 году, входят пять сестер - Сильвия, Лидия, Александра, Глория и Дамарис Ильвес.