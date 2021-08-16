Всех милее! Лучшая жена по знаку Зодиака
За какой женщиной мужчина может чувствовать себя, как «за каменной стеной»? Ответ знает победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа, пишет Стархит.
За какой женщиной мужчина может чувствовать себя, как «за каменной стеной»? Ответ знает победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа, пишет Стархит.
5 место — Овен
«На все руки». Это про нее. Жена-Овен всегда и во всем поддержит. Готова брать на себя смело не только женские, но и мужские функции. Ее хрупкие плечи выдержат многое, что на первый взгляд невозможно. При этом натура женщины-Овна очень ранимая и утонченная. Помните об этом.
4 место — Лев
За врожденной женственностью скрывается сила воли, мудрость и бойцовский характер. Жена-Лев — гарантия того, что вы в своем роде «за каменной стеной». Она станет в первую очередь надежным другом и верным партнером. А эти качества невозможно переоценить.
3 место — Скорпион
Отличительная черта этого знака Зодиака — четкая и ясная позиция. В союзе с женщиной-Скорпионом вы избежите интриг, «подковерных игр», недопонимания. Брак со Скорпионом не из легких, но умение всегда найти подход к своему избраннику, расставить вовремя все по местам и открытый диалог — ценное приобретение !
2 место — Весы
Выбрав в жены представительницу этого знака Зодиака , вы гарантируете себе домашний очаг , в котором всегда будет поддерживаться огонь, при любых погодных условиях , включая чрезвычайное положение. Преданность, умение промолчать, уступить, не накалять обстановку — это про нее. Умеет прощать многое, но пользоваться этим не позволит.
1 место — Козерог
Способна любить до последнего вздоха. Полная самоотдача поражает . Очень часто готова положить к ногам мужа как карьеру, так и собственную жизнь (в хорошем смысле этого слова). Умеет выслушать и понять в тех ситуациях, где другая бы «хлопнула дверью». Отличная хозяйка, которая не перестанет удивлять с годами!