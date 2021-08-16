Всех милее! Лучшая жена по знаку Зодиака

5 место — Овен

«На все руки». Это про нее. Жена-Овен всегда и во всем поддержит. Готова брать на себя смело не только женские, но и мужские функции. Ее хрупкие плечи выдержат многое, что на первый взгляд невозможно. При этом натура женщины-Овна очень ранимая и утонченная. Помните об этом.

4 место — Лев

За врожденной женственностью скрывается сила воли, мудрость и бойцовский характер. Жена-Лев — гарантия того, что вы в своем роде «за каменной стеной». Она станет в первую очередь надежным другом и верным партнером. А эти качества невозможно переоценить.

3 место — Скорпион

Отличительная черта этого знака Зодиака — четкая и ясная позиция. В союзе с женщиной-Скорпионом вы избежите интриг, «подковерных игр», недопонимания. Брак со Скорпионом не из легких, но умение всегда найти подход к своему избраннику, расставить вовремя все по местам и открытый диалог — ценное приобретение !

2 место — Весы

Выбрав в жены представительницу этого знака Зодиака , вы гарантируете себе домашний очаг , в котором всегда будет поддерживаться огонь, при любых погодных условиях , включая чрезвычайное положение. Преданность, умение промолчать, уступить, не накалять обстановку — это про нее. Умеет прощать многое, но пользоваться этим не позволит.

1 место — Козерог

Способна любить до последнего вздоха. Полная самоотдача поражает . Очень часто готова положить к ногам мужа как карьеру, так и собственную жизнь (в хорошем смысле этого слова). Умеет выслушать и понять в тех ситуациях, где другая бы «хлопнула дверью». Отличная хозяйка, которая не перестанет удивлять с годами!



