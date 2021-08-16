Гороскоп на 16 августа для всех знаков Зодиака

В остальном же день обещает быть приятным и радующим. Можно рассчитывать на улучшение отношений со старшими родственниками, взаимопонимание с друзьями и единомышленниками. Полезен отдых на свежем воздухе, поднимет настроение прием гостей. Особенно удачными будут разнообразные костюмированные вечеринки.

Овен

Овны сегодня слишком впечатлительны и эмоциональны, а потому – ранимы. Нежелательны контакты с малознакомыми людьми, а также особами, любящими покритиковать вас или дать совет; зато к тем, кто не скупится на похвалу и комплименты, держитесь поближе: сегодня доброе слово Овну не только приятно, но и очень полезно. Звезды говорят об улучшении отношений в семье, однако целесообразность тесного общения с дальними родственниками ставят под сомнение.

Нежелательны большие нагрузки, причем касается это как, собственно, труда, так и разнообразных утомительных развлечений – посещения вечеринок, долгих прогулок, подвижных игр.

Телец

Тельцов ожидает день весьма непростой. Будьте готовы к тому, что достижение поставленных целей в любой жизненной сфере потребует значительных усилий, причем прикладывать их придется в одиночку. Желания обрести союзника в лице любимого человека, увы, не исполнится; влюбленным Тельцам будет трудно понять свою «половинку». Не располагает день и к новым знакомствам, есть опасность связаться с неподходящим человеком.

Звезды предупреждают о снижении жизненного тонуса. Вы пока не чувствуете, что запасы энергии истощаются, и расходуете ее легко и с удовольствием. Однако необходимо задуматься и об отдыхе, восстановлении сил. Очень полезным будет навестить друзей или родственников, живущих загородом.

Близнецы

Близнецам сегодня определенно везет в любви: представители противоположного пола проявляют к ним максимум влияния, романтические фантазии воплощаются в реальность, а приятные признания не заставляют себя ждать. Отлична и финансовая ситуация, возможно получение дорогих подарков, приобретение отличных вещей.

В остальном же день не слишком выдающийся, средний. Вам везет в мелочах, но в крупных и значимых делах успех дается нелегко. Важно принимать решения самостоятельно, полагаться на собственный, а не чужой жизненный опыт, и не гнаться модой в том, что касается развлечений и проведения досуга.

Рак

Раки слишком чувствительны к критике, ранимы и обидчивы. Любимый человек, увы, сегодня может позволить себе несколько замечаний, которые вы просто не в силах будете выслушать спокойно. Постарайтесь, по крайней мере, не впадать в панику и не торопиться принимать решения – вам нужно немного времени для того, чтобы обдумать происходящее, составить план действий.

Вообще, сегодня звезды советуют вам не импровизировать: лучше придерживаться заранее составленного графика, продолжать работу над начатыми делами и действовать привычными методами. Новые знакомства принесут больше проблем, чем радости.

Лев