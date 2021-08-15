Австралийский стриптизер Джастин МакНэйрн приехал в Эстонию, чтобы жениться на своей любимой женщине, но стал работать и по профессии. Он неоднократно признавался, что слово «стриптиз» имеет негативный оттенок в сознании жителей Эстонии, поэтому хочет исправить это досадное недоразумение.

Австралиец собрал группу таланливых и танцующих стриптиз женщин, которых объединяет страсть к пилону. Так называемые Costany Angels или ангелочки рассказали Elu24 о социальных предрассудках и о том, что им нравится в своей работе.

Сексуальные фото были сделаны в клубе BonBon, а нижнее белье предоставил магазин Ulakas Kaunitar.

Renata (Instagram: @renataknows)

Первый ангел Джастина, Рената, начала танцевать всего несколько лет назад. «Я люблю, чтобы все, что я делаю, было сделано на 110 процентов. Вы можете тренироваться два раза в неделю в течение двух лет, а можете делать несколько тренировок в день, как я», - говорит Рената, которая за несколько лет стала настоящим профессионалом.

Рената ФОТО: Remo Tõnismäe

Рената - танцовщица гоу-гоу. Она окунулась в мир танца несколько лет назад, когда карьера модели ей надоела. «Я люблю моду и все с ней связанное, но мне показалось, что там я все сделала, - признается она. - Я проработала все уголки этого мира: дизайн, постановку, стилистику. Я хотела найти что-то новое для себя, и решила заняться танцами, которые мне всегда нравились».

Рената ФОТО: Remo Tõnismäe

Ренате нравятся обольстительные танцевальные стили. «Я по натуре очень чувственная женщина. У меня такое ощущение, что сексуальность сейчас очень котируется в обществе», - уверена Рената. Она отметила, что не смогла бы танцевать, например, хип-хоп, потому что этот стиль чужд ее натуре.

Рената ФОТО: Remo Tõnismäe

Рената считает, что в обществе существуют предубеждения относительно работы стриптизерш. «Особенно эта касается сексуальности. Женщин критикуют за то, что они используют свою сексуальность себе во благо. Не только для мужчин, - отмечает Рената. - Считается, что если ты работаешь в этой сфере, тебя не воспринимают всерьез. Если на кого-то влияет моя работа, если я кажусь кому-то слишком сексуальной, тот может найти кого-то, кто бы им нравился». По словам Ренаты, людям, не принимающим стрпитиз и сексуальные танцы, следует просто спать по ночам. «Почему тебя беспокоит профессия стриптизерши? Это же не твой образ жизни», - говорит она.

Рената похожа на менеджера для девочек Costany Angels. «Я помогаю Джастину с административными делами, я помогаю мальчикам (Costany Men) с хореографией, я работаю и с девочками. Как-то Джастин сказал, что я здесь всем управляю, - смеется Рената. - Все мы разные, и отличаемся не только внешними данными, но происхождением и характером».

Лана (Instagram: @ lana9banana)

Лана уже знакома нашим читателям. Мы писали, что пять лет назад она приехала из России в Эстонию, стала танцевать стриптиз и осталась жить в Таллинне.

Лана ФОТО: Remo Tõnismäe

Теперь Лана присоединилась к команде Costany Angels. Красавица начала работать в сфере развлечений для взрослых 13 лет назад, хотя у нее журналистское образование. «Я пытался вернуться к нормальной жизни, пробовала поработать в офисе, но это было скучно, и я не зарабатывала достаточно денег», - рассказывает Лана, чей девиз - жить, а не просто существовать.

Лана ФОТО: Remo Tõnismäe

Как она попала в стриптиз? «Типичная история: я училась в институте, пошла в ночной клуб, чтобы подзаработать, - вспоминает Лана свою первую ночь работы стриптизершей. - Мне не было стыдно, потому что я танцевала полуобнаженной перед людьми». Сейчас Лана - полноценный профессионал с большой буквы, ее танцы пользуются успехом, а работает она на каблуках и платформе умопомрачительной высоты.

Лана ФОТО: Remo Tõnismäe

Лана считает, что в ее творчестве сочетаются искусство и работа менеджера по продажам. «Стриптиз - это искусство, но вы должны уметь использовать свою сексуальность, чтобы продавать, по сути, воздух», - считает Лана. Главный мотиватор ее работы - деньги. «Я могла бы философствовать и рассуждать, как я люблю танцы. Я действительно люблю танцевать. Но больше всего я люблю получать деньги за свою работу», - честно говорит она, замечая, что каждый рабочий день уникален и интересен. «Каждый день похож на зоопарк или цирк. Никогда не знаешь, что произойдет», - смеется Лана.

Она довольна, что вошла в семью ангелочков Costany. И что же делает ее работу особенной? «Мы профессионалы и любим то, что делаем», - уверена Лана.

Элийзе (Instagram: @x_eliise_x)

Элийзе начала танцевать около четырех лет назад, как она сама говорит, по зову Вселенной.

Элийзе ФОТО: Remo Tõnismäe

«Это довольно забавная история. Помню, когда я был маленькой и ехала домой на трамвае, увидела здание со светодиодным освещением на бульваре Мере и подумала, что когда-нибудь буду работать там, - вспоминает Элийзе. - В то время я ничего не знала о стриптизе, но три или четыре года назад я начала танцевать стриптиз. Я думаю, что Вселенная услышала и исполнила мои детские мечты».

График работы молодой женщины впечатляет. «Я работаю в сфере ИТ, плюс тренером по танцам», - говорит она. И, конечно же, ее снимки есть в OnlyFans.

Элийзе ФОТО: Remo Tõnismäe

Парадокс, но Элийзе попала в сферу информационных технологий благодаря работе в стриптиз-клубе. «После окончания основной школы я пошла в центр профессионального образования, чтобы изучать мультимедиа. Я решила, что такая профессия заключается в художественной обработке видео и фотографий. Но оказалось, что это больше программирование, то есть чисто техническая сторона», - говорит Элийзе. В какой-то момент ей пришлось бросить школу, но именно благодаря танцам она познакомилась с человеком, который свел Элийзе с нынешнем работодателем. Встречи с людьми из разных сфер деятельности Элийзе считает важной частью своей работы. «Если вы покажете, что вы не просто красивая танцующая девушка, то можете завязать полезные контакты, и они будут работать на вас», - констатирует Элийзе.

Что касается индустрии развлечений для взрослых, то ей импонируют коллеги по цеху. «Мы все поддерживаем друг друга, живем одной семьей», - добавляет Элийзе.

Элийзе ФОТО: Remo Tõnismäe

Танцовщица уверена, что наше общество заблуждается, думая, будто цель стриптизерш - обязательное соблазнение клиентов-мужчин. «Женщины, мы не украдем ваших мужчин. Мы просто делаем свою работу - танцуем. Если ваш муж - верный семьянин, вам не стоит бояться», - подытоживает она. Кстати, у Элийзе есть постоянный бойфренд.

Она говорит, что их команда - профессионалы: «Мы занимаемся танцами годами. Уровень высокий. Мы знаем, как вести себя с клиентом, как создать эффектное и эмоционально насыщенное шоу».

Саша (Instagram: @littlemiss___sasha)

Саша из Тарту танцует в клубах, а также преподает искусство танца и продает свои снимки на Onlyfans.

Саша ФОТО: Remo Tõnismäe

«Я преподаю в студии Meow, обучаю новичков полдэнсу и акробатике в экзотическом стиле, - рассказывает Саша. Она попала в стриптиз совершенно случайно. «Я наткнулась на видео в Youtube, где одна стриптизерша сняла видео в стиле «один день из моей жизни». И я подумала: как это здорово, - улыбается Саша. Посмотрев видео, она погуглила стриптиз-клубы в Таллинне и написала хозяевам электронные письма в два часа ночи. «К тому, кто ответил первым, я пошла на собеседование и получила работу», - вспоминает она.

Саша ФОТО: Remo Tõnismäe

Что ей больше всего нравится в работе, так это приобретаемый опыт. «Каждая ночь в стриптиз-клубе уникальна, никогда не бывает похожей на предыдущую, - говорит Саша. - Мне очень нравится стриптиз, я люблю делать шоу». Саша заявляет, что ей очень по душе свободный график. «Я часто работаю два дня в неделю, а потом у меня остается пять дней для себя», - откровенничает она.

«Считается, что в стриптиз идут не от хорошей жизни, мол, женщина хочет поправить свое финансовое положение, - рассуждает ангелочек, признавая, что есть стриптизерши, которые работают исключительно ради денег. Но она танцует потому, что ей это нравится. «Я танцую искренне. Иначе меня бы здесь не было. Иногда людям очень трудно поверить, что есть женщина, которая искренне любит танцевать», - делится своими мыслями Саша.

Саша ФОТО: Remo Tõnismäe