ВСЕГО ЛИШЬ? ⟩ Жительница Лондона отказалась от булочек с сосисками и похудела на 60 килограммов

Кроме того, она уменьшила количество сладостей, разных закусок, стала есть меньше мяса, отдавая предпочтение рыбе. И это сработало. Эллен осознала, что нужно что-то менять, когда не смогла втиснуться в выпускное платье мечты. Она всю жизнь хотела похудеть, но вес только прибавлялся. Так получилось, что к 16 годам она весила 120 килограммов. В 2016-м, готовясь к выпускному, девушка не нашла ни одного подходящего наряда в магазине. Поэтому в тот день она решила посетить врача и начать упорную и бескомпромиссную борьбу с лишним весом.

«В течение года я потеряла более половины своего веса, во что не могла поверить. Мой размер наконец-то уменьшился, и я начала чувствовать себя уверенно», – говорит Дэвис.

Сначала британка сменила рацион, а через полгода смогла перейти на вегетарианство. Не забыла девушка и про спортзал. Она занимается спортом пять раз в неделю. В итоге получился такой удивительный результат. Вес упал вдвое через год стараний.