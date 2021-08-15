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ВСЕГО ЛИШЬ? ⟩ Жительница Лондона отказалась от булочек с сосисками и похудела на 60 килограммов

Булочка с сосиской. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Жительница Лондона Эллен Дэвис смогла преодолеть себя и значительно похудела, отказавшись от любимого лакомства. 21-летняя девушка перестала есть булочки с сосисками и сбросила 60 килограммов, сообщает mir24.ru со ссылкой на The Mirror.

Кроме того, она уменьшила количество сладостей, разных закусок, стала есть меньше мяса, отдавая предпочтение рыбе. И это сработало. Эллен осознала, что нужно что-то менять, когда не смогла втиснуться в выпускное платье мечты. Она всю жизнь хотела похудеть, но вес только прибавлялся. Так получилось, что к 16 годам она весила 120 килограммов. В 2016-м, готовясь к выпускному, девушка не нашла ни одного подходящего наряда в магазине. Поэтому в тот день она решила посетить врача и начать упорную и бескомпромиссную борьбу с лишним весом.

«В течение года я потеряла более половины своего веса, во что не могла поверить. Мой размер наконец-то уменьшился, и я начала чувствовать себя уверенно», – говорит Дэвис.

Сначала британка сменила рацион, а через полгода смогла перейти на вегетарианство. Не забыла девушка и про спортзал. Она занимается спортом пять раз в неделю. В итоге получился такой удивительный результат. Вес упал вдвое через год стараний.

Однако от похудения появился побочный эффект – дряблая кожа. Но это ее не напугало, и она сделала подтяжку живота.

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