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ФОТО ⟩ Смотрите, с каким размахом гуляли в Хаапсалу на Фестивале уличной еды!

Фестиваль уличной еды Haapsalu Taste Promenade в седьмой раз нарушил размеренную и однообразную жизнь хаапсалусцев и наполнил город приятным людским гулом и умопомрачительными запахами, пишет Elu24.

Даже у самых стойких приверженцев диет урчало в желудке, и они напрочь забывали и том, что они не едят выпечку, пиццы, пирожки, картошку и прочие вредные вкусности.

Коронным блюдом подобных мероприятий всегда является шашлык. Палаток, продающих зажаренные или загриленные кусочки свинины, баранины, говядины, было слишком много, но все они пользовались успехом у гуляющих жителей и гостей Хаапсалу. Хотя были и продавцы совсем уж экзотических блюд - например, овощных сыров из орехов кешью. Центром притяжения стала бочка с квасом на колесах, точно такая же, их каких наливали бодрящий летний напиток в Советское время.

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