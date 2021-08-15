ФОТО ⟩ Смотрите, с каким размахом гуляли в Хаапсалу на Фестивале уличной еды!

Даже у самых стойких приверженцев диет урчало в желудке, и они напрочь забывали и том, что они не едят выпечку, пиццы, пирожки, картошку и прочие вредные вкусности.

Коронным блюдом подобных мероприятий всегда является шашлык. Палаток, продающих зажаренные или загриленные кусочки свинины, баранины, говядины, было слишком много, но все они пользовались успехом у гуляющих жителей и гостей Хаапсалу. Хотя были и продавцы совсем уж экзотических блюд - например, овощных сыров из орехов кешью. Центром притяжения стала бочка с квасом на колесах, точно такая же, их каких наливали бодрящий летний напиток в Советское время.