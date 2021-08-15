Гороскоп на 15 августа для всех знаков Зодиака

Овен

День благоприятный для творческой деятельности, строительства, заключения брака, зачатия, активного отдыха на свежем воздухе. Скоро представится возможность получить результат, которого вы так давно ждали.

Телец

День накоплений, благоприятный для заключения брака, для раскрепощения. Старайтесь не растрачивать напрасно свои силы, время и деньги. В противном случае ваш жизненный потенциал сильно снизится. Вероятны проблемы с собственным здоровьем или здоровьем близких людей.

Близнецы

День предполагает новые встречи, неожиданные знакомства. Возможно, вы столкнетесь на своем пути не с мнимым, а с настоящим противником. Вероятны непредвиденные траты. Постарайтесь быть сегодня экономными. Во второй половине дня возможно улучшение ситуации.

Рак

Самый неподходящий день для решения житейских вопросов. Возрастут раздражительность и недовольство. Возможно, общество самого близкого человека поможет вам отвлечься от неприятностей.

Лев

Перегрузки и нервное напряжение могут стать причиной стрессов и заболеваний. Звезды предостерегают от излишней увлеченности. Новое знакомство не окажется длительным.

Дева

День благоприятен для реализации творческих замыслов, для дел, связанных с землей, строительством, благоустройством. Любое вложение денег будет удачным и принесет прибыль.

Весы

Возможно, что вы попадете под влияние и зависимость. Этому будет способствовать ваша общительность в сочетании со слабой волей. Положитесь на интуицию, которая поможет вам избежать жизненных осложнений. Будьте внимательны и снисходительны к своим близким.

Скорпион

Нужно ограничить себя в своих желаниях, посвятить день духовному развитию. Посетите храм, читайте духовную литературу. Постарайтесь избавиться от дурных привычек и привязанностей. В результате вы получите большой духовный и физический потенциал, так необходимый для преодоления жизненных препятствий.

Стрелец

Сегодня вас могут огорчить небольшие семейные неприятности. Нужно набраться терпения, постараться прислушаться к голосу своего сердца, а не полагаться на железную логику и трезвый расчет. Этот день может стать днем искушения плоти.

Козерог

Растерянность и пессимизм могут помешать реальной оценке ситуации. По-прежнему возможны ухудшение здоровья, травмы, столкновения с недругами. Крайне нежелательны физические нагрузки.

Водолей

День полон планов и надежд, большинство из которых может осуществиться. Домашние хлопоты могут принести радость от совместных действий с близким человеком. Благоприятны прогулки, физические нагрузки. Самое приятное времяпрепровождение для вас сегодня – в кругу близких людей, детей.

Рыбы