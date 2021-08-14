ПОЗДРАВЛЯЕМ ⟩ Бывший министр предпринимательства Лийза Овийр теперь обручена!

Лийза Овийр, дочь эстонских политиков Михкеля и Сийри Овийр, обручилась. Овийр, которая совсем недавно поделилась фотографиями из поездки в Польшу на своей странице в Facebook, обручилась с Эваром Оясааром 8 августа. На следующий день Овийр разместила фотографию бокалов с шампанским и коробочки с обручальным кольцом.

Elu24 известно, что жених Овийр Охасаар также поделился сегодня радостной новостью на своей стене в Facebook. Пара вместе уже несколько лет.

Политик и юрист Лийза Овийр была министром предпринимательства в 2015-2016 годах. в. 2016-2018 гг. Овийр была членом Рийгикогу. В настоящее время Овийр член Социал-демократической партии, является членом волостного совета Харку. В июне этого года Овийр также основала юридическую фирму под собственным именем, согласно данным Krediidiinfo.