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ЩЁЛК ⟩ 1 на 3: музыкант Стиг Ряста поделился очаровательным кадром жены и дочерей

Stig Rästa ФОТО: Konstantin Sednev (Postimees)

Музыкант Стиг Ряста поделился в соцсетях душевным фото своей семьи. Девочкам весело и с такой компанией папа явно не скучает. 

На фотографии, опубликованной Рястом в соцсетях, позируют его жена Карина Ряста, и двое дочерей: Саду, которая только что отпраздновала свой третий день рождения, и Луми, родившаяся в 2017 году. В том же году пара поженилась.

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