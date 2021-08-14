ЩЁЛК ⟩ 1 на 3: музыкант Стиг Ряста поделился очаровательным кадром жены и дочерей
Музыкант Стиг Ряста поделился в соцсетях душевным фото своей семьи. Девочкам весело и с такой компанией папа явно не скучает.
Музыкант Стиг Ряста поделился в соцсетях душевным фото своей семьи. Девочкам весело и с такой компанией папа явно не скучает.
На фотографии, опубликованной Рястом в соцсетях, позируют его жена Карина Ряста, и двое дочерей: Саду, которая только что отпраздновала свой третий день рождения, и Луми, родившаяся в 2017 году. В том же году пара поженилась.