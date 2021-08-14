«Маша и Медведь» стал самым популярным детским мультсериалом в мире
Российский мультсериал «Маша и Медведь» занял первое место в рейтинге детского контента Parrot Analytics, сообщила пресс-служба компании Animaccord, сообщает «РИА Новости».
Российский мультсериал «Маша и Медведь» занял первое место в рейтинге детского контента Parrot Analytics, сообщила пресс-служба компании Animaccord, сообщает «РИА Новости».
Международное исследовательское агентство Parrot Analytics опубликовало список самых востребованных детских шоу для дошкольного возраста в мире (август 2021-го), который возглавил российский мультсериал производства студии Animaccord «Маша и Медведь»,
— говорится в релизе.
Отмечается, что в течение последних 60 дней «Маша и Медведь» опережает такие зарубежные хиты, как «Свинка Пеппа», «Щенячий патруль» и «Улица Сезам».
В компании рассказали, что рейтинг основан на мониторинге более чем десяти тысяч шоу, представленных на аналитической платформе, и измерении онлайн-запросов детского контента со всего мира на протяжении последних двух месяцев.
Анимационный сериал «Маша и Медведь» транслируют с января 2009 года. Шоу переведено на 42 языка и вещается почти в каждом уголке Земли ведущими медиакомпаниями. В апреле 2020 года мультсериал вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире.