Героини «Секса в большом городе» засветились на свежих фото и вновь покорили Сеть своими образами

Патриция Филд - именно эта женщина стоит за большинством культовых образов героинь из сериала «Секс в большом городе». К сожалению, в продолжении новых выпусков Патриция не будет принимать участие в качестве художника по костюмам, так как она выбрала другой проект, не менее стильный сериал - «Эмили в Париже». «Мы уважаем твой выбор, но будем по тебе скучать Пат», - грустно пишут поклонники SATC в социальных сетях. Главное, чтобы образы любимых героинь не стали страдать от смены команды стилистов. По следующим кадрам видно, что пока все продвигается успешно!

Кэрри Брэдшоу остается главной героиней. С нее и начнем. Выглядит она значительно старше своих подружек — волосы поседели, на лице появились глубокие морщины, а вот предпочтения в одежде не изменились. Туфельки Manolo Кэрри «относила» все сезоны и этот не стал исключением. Платье-макси поверх голубой рубашки выглядело бы слишком по-домашнему, но сумочка от Balenciaga и нитка жемчуга спасли образ, пишет Popcornnew.ru.

Успешного юриста Миранду время тоже не пощадило. Но она все такая же стильная штучка. В новом сезоне Миранда продолжила одеваться в деловом стиле, который скучным никак не назовешь. На свежих фото актриса примерила полосатое платье от Dries Van Noten, которое отлично дополняют кожаные туфли на танкетке с животным принтом от Robert Clergerie и сумка от Loewe.

Синтия Никсон в образе Миранды Хоббс ФОТО: popcornnews.ru

Очаровательная Шарлотта внешне изменилась меньше всех, хотя ей тоже за пятьдесят. Она осталась воплощением женственности и нежности, что отлично подчеркивают коктейльное платье без рукавов в цветочек от Lela Rose, светло-серые замшевые туфельки с острым носком от Manolo и сумочка Louis Vuitton.