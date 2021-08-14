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Гороскоп на 14 августа для всех знаков Зодиака

Женщина с бокалом вина. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Четырнадцатое августа – отличный день, чтобы не просто навести в доме порядок, но, возможно, придумать новую систему хранения вещей.

В субботу полезно не просто придерживаться диеты или заниматься гимнастикой, но и подумать новых способах оздоровления. В этот день благоприятно осваивать рецепты диетических блюд. Также можно разработать новый режим дня, продумать новые расписания и правила.

6-7 лунные сутки. Прибавляем голос разума на полную катушку – сегодня он подсказывает нам только верные решения. А вот слушать Луну в Скорпионе в этот день не стоит – чертовка склоняет бороться с системой, разжечь бунт, выяснять отношения и вести себя ну очень некрасиво. Также нам захочется спорить, стуча кулачками в грудь, доказывать свое мнение там, где оно никому не нужно и гнуть свою линию во всех возможных ситуациях. Такой воинственный настрой ничего хорошего не даст.

Контролируем себя и свои порывы и чаще прислушиваемся к другим. Радовать себя покупками в этот день тоже не рекомендуется – можем переплатить или купить то, что не прослужит нам долго. Читайте личный гороскоп и настраивайтесь на позитив.

Овен, не сбавляйте темп, сейчас не время отдыхать. Всегда есть, что починить или усовершенствовать.

Возможны вялость, обострение хронических заболеваний. В партнерстве – сложности из-за ревности и несбывшихся надежд. Будьте осторожны в словах и поступках. Вашего внимания потребуют родственники – вероятно заболевание. Не забывайте и о собственном здоровье.

Телец, отношения с любимым человеком станут более насыщенными и интенсивными.

Будьте готовы к серьезному разговору с начальством. Во второй половине дня вы ощутите поддержку близких людей, однако неприятности начала дня не дадут вам успокоиться. Возможно, вам нужно продумать новую тактику поведения. В этот день полезны физические нагрузки. Сны будут вещими и принесут конкретную информацию.

Близнецы, с каждым днем у вас будет прибавляться и физическая, и умственная энергия.

Велика вероятность неприятных сюрпризов. Ваши ответные действия вам кажутся правильными, но так ли это на самом деле? Планы и новые идеи стоит держать при себе. Самочувствие может резко ухудшиться. Поэтому проведите день дома, отложив встречи на другой день.

Рак, день хорош для перестановок в доме или для мелкого ремонта, который вы планируете завершить быстро.

В этот день возможны перемены, контакты и новые знакомства. Но опасайтесь возникновения зависимости. Сегодня вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность как отголосок предыдущего дня. Подумайте об укреплении своего здоровья, прислушайтесь к собственной интуиции и избегайте неприятного общения.

Лев, вы сможете создать своими руками что-то красивое.

Сегодня, несмотря на неприятные сюрпризы, вы сможете углубиться в работу, наладить и укрепить отношения с близким человеком. От его выдержки и мудрости будет зависеть успех вашего дела. События этого дня могут серьезно повлиять на ваше представление о себе.

Дева, скоро у вас появится новая возможность для позитивных перемен. В эти выходные постарайтесь настроиться на обновления.

День благоприятный для начала новых дел, встреч с общественными и политическими деятелями. Консервативные Девы сегодня превратятся в реформаторов. Однако излишняя активность может повредить делу и спровоцировать заболевания. Найдите золотую середину, уравновесив чаши весов «за» и «против».

Весы, этот день готовит для вас провокации и соблазны, но вы будете способны противостоять им.

В этот день велика вероятность семейной ссоры, не исключена вспышка ревности. Умерьте свою гордыню, постарайтесь простить нанесенные вам обиды. Не обращайте внимания на мелкие неприятности – пройдет время, и все уладится.

Скорпион, у вас успешно будут получаться хозяйственные дела, а также семейные мероприятия, дела с привлечением родственников.

Будьте готовы к тому, что кто-нибудь с утра испортит вам настроение и вы захотите переложить собственную вину на других. Сделав попытку разрядиться, вы вовлечете в конфликт кого-то из близких. Сегодня вероятны травмы, несчастные случаи, потери, обманы. Будьте предельно осторожны.

Стрелец, дух противоречия не позволит вам провести эти дни спокойно. Вы будете возражать просто ради того, чтобы поспорить. И благодаря этому будете в тонусе.

Неблагоприятный день. Будьте внимательны к своему здоровью, так как вероятны заболевания и травмы. Интимные встречи лучше отменить, ибо вероятны ссора или недовольство друг другом. Сегодня от вас потребуются максимальная гибкость и такт.

Козерог, не ждите от этого дня многого, потому что все произойдет не так, как вы себе представляете. А если вы ничего особенного не ждете, то вполне вероятна какая-то нечаянная радость.

Творческий день. Он окажется благоприятным для прогулок, контактов, путешествий. Вероятно, удастся завязать несколько новых деловых знакомств, которые вам помогут в дальнейшем. Если вы сомневаетесь в правильности решения, принимаемого вами, доверьтесь советам близких людей.

Водолей, из протеста и сумасбродства может парадоксальным образом родиться нечто созидательное.

Сегодня успех будет зависеть от вашей гибкости и умения приспосабливаться к новым условиям. Вы можете получить выгодный заказ или заманчивое предложение об участии в прибыльном проекте. Во второй половине дня возможны неожиданные препятствия и преграды, которые будут способствовать неудачному исходу начатого дела. Возможны сумбур в чувствах и желание избавиться от ответственности.

Рыбы, наведите порядок. Разложите по полочкам и вещи, и мысли.

В результате правильной тактики предыдущих дней возникнут благоприятные условия для начала новых дел, создания долгосрочных планов, проведения встреч. Особенно это относится к людям творческих профессий. Возможна даже небольшая прибыль или выгодная покупка. Новая связь или легкий флирт в скором времени обернется серьезными отношениями, пишет Vedmochka.net.

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