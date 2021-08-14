Гороскоп на 14 августа для всех знаков Зодиака

6-7 лунные сутки. Прибавляем голос разума на полную катушку – сегодня он подсказывает нам только верные решения. А вот слушать Луну в Скорпионе в этот день не стоит – чертовка склоняет бороться с системой, разжечь бунт, выяснять отношения и вести себя ну очень некрасиво. Также нам захочется спорить, стуча кулачками в грудь, доказывать свое мнение там, где оно никому не нужно и гнуть свою линию во всех возможных ситуациях. Такой воинственный настрой ничего хорошего не даст.

Контролируем себя и свои порывы и чаще прислушиваемся к другим. Радовать себя покупками в этот день тоже не рекомендуется – можем переплатить или купить то, что не прослужит нам долго. Читайте личный гороскоп и настраивайтесь на позитив.

Овен, не сбавляйте темп, сейчас не время отдыхать. Всегда есть, что починить или усовершенствовать.

Возможны вялость, обострение хронических заболеваний. В партнерстве – сложности из-за ревности и несбывшихся надежд. Будьте осторожны в словах и поступках. Вашего внимания потребуют родственники – вероятно заболевание. Не забывайте и о собственном здоровье.

Телец, отношения с любимым человеком станут более насыщенными и интенсивными.

Будьте готовы к серьезному разговору с начальством. Во второй половине дня вы ощутите поддержку близких людей, однако неприятности начала дня не дадут вам успокоиться. Возможно, вам нужно продумать новую тактику поведения. В этот день полезны физические нагрузки. Сны будут вещими и принесут конкретную информацию.

Близнецы, с каждым днем у вас будет прибавляться и физическая, и умственная энергия.

Велика вероятность неприятных сюрпризов. Ваши ответные действия вам кажутся правильными, но так ли это на самом деле? Планы и новые идеи стоит держать при себе. Самочувствие может резко ухудшиться. Поэтому проведите день дома, отложив встречи на другой день.

Рак, день хорош для перестановок в доме или для мелкого ремонта, который вы планируете завершить быстро.

В этот день возможны перемены, контакты и новые знакомства. Но опасайтесь возникновения зависимости. Сегодня вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность как отголосок предыдущего дня. Подумайте об укреплении своего здоровья, прислушайтесь к собственной интуиции и избегайте неприятного общения.

Лев, вы сможете создать своими руками что-то красивое.

Сегодня, несмотря на неприятные сюрпризы, вы сможете углубиться в работу, наладить и укрепить отношения с близким человеком. От его выдержки и мудрости будет зависеть успех вашего дела. События этого дня могут серьезно повлиять на ваше представление о себе.

Дева, скоро у вас появится новая возможность для позитивных перемен. В эти выходные постарайтесь настроиться на обновления.