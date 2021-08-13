СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ ⟩ Пара эстонцев продают клубничное варенье, чтобы пригласить Танеля Падара выступать на их свадьбе!

О проекте пара сообщила через Facebook:

«Мы собираем деньги в наш свадебный фонд, продавая домашнее варенье из клубники, чтобы пригласить Танеля Падара с группой выступать на нашей свадьбе», - написано в сообщении. «Танель Падар, может часть оплаты вы примите в виде варенья?», - пошутил в комментариях.

Хелена Вейденбаум сообщила Elu24, что общий бюджет свадьбы составляет 20 000 евро. «В первые часы уже получено около десятка заказов», - радуется женщина.

Дата свадьбы пока не назначена. «Поскольку мировые событи и решения правительства очень неопределенны, до сих пор было трудно установить конкретную дату. Также невозможно установить точную дату, пока не будет согласован бюджет», - сказала Хелена.

Хелена и Раннар ФОТО: Erakogu

По словам Хелены и Раннара, варенье было приготовлено без сахара, чтобы каждый мог регулировать степень сладости по своему усмотрению.

Для продажи свадебного варенья также был подготовлен сайт (Pulmamoos.ee), на котором можно узнать больше о мероприятии и заказать варенье. Оказывается, клубничное варенье Хелены и Раннара должно быть настолько вкусным, что слухи о нем дошли до других стран - отсюда и желание поделиться им со всеми.

Надеемся, все пройдет успешно и Танеля увидят на свадьбе Хелены и Раннара!