Пн, 16.08.2021
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ВИДЕО ⟩ Уже на этой неделе! В Таллинне пройдет зажигательный диско-круиз на корабле

В первую жаркую ночь августа компания Sapronov Kutsub почти до самого утра катала разгоряченную публику по просторам Таллиннского залива под популярные современные треки от диджея Howdy на судне Venus. Второй такой круиз состоится уже в праздничную ночь с 20 на 21 августа и гостей будет развлекать в роли MC вечера один из самых известных ведущих Таллинна - Эдгар Гергель, который обещает, что этой ночью никто не будет грустить. Самые жаркие хиты лета 2021 года будет крутить DJ M-Way. Подробнее о круизе 20 августа ниже, а также можете посмотреть видео с первой вечеринки!

Sapronov Kutsub: уже 20 августа, в праздничную пятницу, «Ночной круиз vol. 2. Вечеринка на корабле».

Танцы до утра под лучшие современные хиты — таким будет вечер, который вы проведете в «Ночном круизе» под руководством капитана морского судна. Жаркие танцы, морской бриз, а за бортом невероятные пейзажи вечернего Таллинна. Красота! И билеты еще есть в продаже на TicketBest.eu.

ФОТО: Промо круиза

Вас ждет:

  • Прогулка по морю под руководством профессиональной команды корабля Venus;
  • Лучшие русские и иностранные хиты от DJ M-Way;
  • Горячее настроение и сюрпризы от MC Edgar Gergel;
  • Свето-звуковое оформление вечера от X-Dance;
  • Приятные воспоминания от Dmitri Diaz;
  • Морской бриз, звездное небо и яркие воспоминания;
  • Красочный фейерверк в полночь!

За безопасность отдыха отвечает Girey Guard Grupp. 

Мероприятие пройдет: 22:15-03:00. Отправление судна с Lennusadam в 23:00 (Vesilennuki 6, 10145 Tallinn)

NB! Предлагаем также услугу бронирования билета. Заплати 5 евро заранее, 25 евро на месте!

Цена: 25 евро

Late Bird (для тех, кто не успел): 30 евро

Билеты в предпродаже только на Ticketbest.eu. Лучше купить билеты заранее!

В ПРОДАЖЕ ВСЕГО 200 БИЛЕТОВ!

Мероприятие пройдет при поддержке:

  • PRIVE
  • Varblane
  • Irish Place
  • Ticketbest.eu
  • Limon.ee

Внимание! Судно оснащено всеми удобствами (крытый танцпол, сидячие места, возможность выхода на палубу к морю и тому подобное).

Корабль отправляется в 23:00. Опоздавшие останутся за бортом!

На борту расположен бар. Вход со своими напитками запрещен.

Venus является внутригосударственным паромом, на которое не распространяются правила "50 и 100 человек", однако мы проводим проверку эпидемиологической безопасности. При отсутствии любых допустимых справок, предлагаем экспресс-тестирование.

На Входе действует Face Control. Администрация оставляет за собой право в отказе на вход без объяснения причин. Под запретом дресс-код формата «Спортзал». В сильно нетрезвом состоянии вход также запрещен.

ИНФОРМАЦИЯ: 56825531, artemi.sapronov@gmail.com


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