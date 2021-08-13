ВИДЕО ⟩ Уже на этой неделе! В Таллинне пройдет зажигательный диско-круиз на корабле

В первую жаркую ночь августа компания Sapronov Kutsub почти до самого утра катала разгоряченную публику по просторам Таллиннского залива под популярные современные треки от диджея Howdy на судне Venus. Второй такой круиз состоится уже в праздничную ночь с 20 на 21 августа и гостей будет развлекать в роли MC вечера один из самых известных ведущих Таллинна - Эдгар Гергель, который обещает, что этой ночью никто не будет грустить. Самые жаркие хиты лета 2021 года будет крутить DJ M-Way. Подробнее о круизе 20 августа ниже, а также можете посмотреть видео с первой вечеринки!