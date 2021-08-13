ВИДЕО ⟩ Как это было? В Таллинне прошел первый зажигательный диско-круиз на корабле!

Sapronov Kutsub: уже 20 августа, в праздничную пятницу, «Ночной круиз vol. 2. Вечеринка на корабле».
Танцы до утра под лучшие современные хиты — таким будет вечер, который вы проведете в «Ночном круизе» под руководством капитана морского судна. Жаркие танцы, морской бриз, а за бортом невероятные пейзажи вечернего Таллинна. Красота! И билеты еще есть в продаже на TicketBest.eu.
- Прогулка по морю под руководством профессиональной команды корабля Venus;
- Лучшие русские и иностранные хиты от DJ M-Way;
- Горячее настроение и сюрпризы от MC Edgar Gergel;
- Свето-звуковое оформление вечера от X-Dance;
- Приятные воспоминания от Dmitri Diaz;
- Морской бриз, звездное небо и яркие воспоминания;
- Красочный фейерверк в полночь!
За безопасность отдыха отвечает Girey Guard Grupp.
Мероприятие пройдет: 22:15-03:00. Отправление судна с Lennusadam в 23:00 (Vesilennuki 6, 10145 Tallinn)
NB! Предлагаем также услугу бронирования билета. Заплати 5 евро заранее, 25 евро на месте!
Late Bird (для тех, кто не успел): 30 евро
Билеты в предпродаже только на Ticketbest.eu. Лучше купить билеты заранее!
В ПРОДАЖЕ ВСЕГО 200 БИЛЕТОВ!
Мероприятие пройдет при поддержке:
- PRIVE
- Varblane
- Irish Place
- Ticketbest.eu
- Limon.ee
Внимание! Судно оснащено всеми удобствами (крытый танцпол, сидячие места, возможность выхода на палубу к морю и тому подобное).
Корабль отправляется в 23:00. Опоздавшие останутся за бортом!
На борту расположен бар. Вход со своими напитками запрещен.
Venus является внутригосударственным паромом, на которое не распространяются правила "50 и 100 человек", однако мы проводим проверку эпидемиологической безопасности. При отсутствии любых допустимых справок, предлагаем экспресс-тестирование.
На Входе действует Face Control. Администрация оставляет за собой право в отказе на вход без объяснения причин. Под запретом дресс-код формата «Спортзал». В сильно нетрезвом состоянии вход также запрещен.
ИНФОРМАЦИЯ: 56825531, artemi.sapronov@gmail.com