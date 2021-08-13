ВИДЕО ⟩ Живущая в Таллинне всемирно известная порноактриса рассказала, что она больше всего ненавидит в своей работе

Русские девушки, которые сейчас входят в число самых популярных звезд порно-сайтов, рассказали о некоторых проблемах актеров в этой индустрии. Причин для тревоги было несколько: от макияжа до того, что актрисам часто приходится терпеть нечеловеческое отношение публики.

«Я совершенно не приемлю стиль продюсерских компаний 1990-х годов, - сказала Лика из Украины. «То, как европейские компании нагружают актрис гримом и совсем не развиваются в этом смысле - просто стыдно», - отметил он.

Однако Ева Эльфи разбирала и более интимные темы. «Одна из вещей, которые беспокоят меня в съемках порно, - это когда вы начинаете испытывать оргазм, но затем съемки прекращаются», - призналась она. По ее словам, часто это происходит еще до установки света и камер.

SolaZola самостоятельно работает в Эстонии

21-летняя SolaZola снимала видео на веранде своего дома в Таллинне. Она рассказала о мелочи, о которой невозможно даже подумать. «Ненавижу, когда мне приходится трогать свои чистые волосы рукой в лубриканте», - сказала она, дрожа от отвращения.

Sola, которая стала мировой звездой независимо от кого-либо, отметила, что, к счастью, ей не нужно считаться с настроением режиссеров. «Я не люблю придумывать какие-либо сценарии, поэтому мои видео больше импровизированные», - отметила она.