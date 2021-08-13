ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Элва проходит фестиваль хип-хопа: раскаленная публика пустилась в пляс

Фестиваль пройдет с 12 по 14 августа в Южной Эстонии, и, помимо небольших эстонских исполнителей, на сцене выступят крупнейшие эстонские звезды, такие как 5miinust, Генка, Reket, Villemdrillem и Pluuto. Кроме того, на фестивале выступят исполнители из Финляндии и США.