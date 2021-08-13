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ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Элва проходит фестиваль хип-хопа: раскаленная публика пустилась в пляс

В эти выходные в Элва проходит эстонский фестиваль хип-хопа. В первый фестивальный день на сцене выступили Reket, ансамбль A-Rühm ja Pitsa.

Фестиваль пройдет с 12 по 14 августа в Южной Эстонии, и, помимо небольших эстонских исполнителей, на сцене выступят крупнейшие эстонские звезды, такие как 5miinust, Генка, Reket, Villemdrillem и Pluuto. Кроме того, на фестивале выступят исполнители из Финляндии и США.

Смотрите жаркую галерею!

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