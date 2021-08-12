ФОТО ⟩ Оксана Самойлова похвасталась натуральной красотой, забыв про все свои операции и филлеры

По мнению эксперта, даже на снимке из сториз заметно, что модель сделала ринопластику, подправила глаза и скулы, отшлифовала веки, удалила комки Биша и накачала губы до невероятных размеров. Это не считая дополнительных филлеров в лицо и процедур вроде татуажа, а также увеличения и подтяжки груди. При этом рядом сидящая мама, несмотря на явные походы к косметологу, выглядит вполне естественно.

То, что к своей внешности Оксана Самойлова подходит со всей серьезностью, понятно и по тому, что она выпустила свою линейку уходовой косметики Sammy Beauty. Правда, и тут модель угодила в скандал, когда вся ее рекламная кампания оказалась слишком похожей на дизайн и способы продвижения бренда Кайли Дженнер. К тому же блогерша утверждала, что долго занималась разработкой своих продуктов, однако по составу косметика Sammy Beauty оказалась почти идентична продуктам Mixit, которые производятся на том же заводе, но стоят на порядок меньше.