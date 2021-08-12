ФОТО ⟩ Оксана Самойлова похвасталась натуральной красотой, забыв про все свои операции и филлеры
33-летняя модель и блогер Оксана Самойлова недавно изрядно повеселила своих подписчиков. Инста-дива опубликовала в сториз фото с мамой, подписав, что оно сделано без косметики, фильтров и прочих улучшающих хитростей. Во времена бодипозитива такой поступок только поощряется и был бы встречен восторгами, однако есть один нюанс, который портит картину — Интернет помнит, как сильно преобразила себя Оксана при помощи хирургов и косметологов, пишет LIFE.