Пт, 13.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

ФОТО ⟩ Оксана Самойлова похвасталась натуральной красотой, забыв про все свои операции и филлеры

Оксана Самойлова. ФОТО: Instagram

33-летняя модель и блогер Оксана Самойлова недавно изрядно повеселила своих подписчиков. Инста-дива опубликовала в сториз фото с мамой, подписав, что оно сделано без косметики, фильтров и прочих улучшающих хитростей. Во времена бодипозитива такой поступок только поощряется и был бы встречен восторгами, однако есть один нюанс, который портит картину — Интернет помнит, как сильно преобразила себя Оксана при помощи хирургов и косметологов, пишет LIFE.

Оксана Самойлова. ФОТО: Instagram / samoylovaoxana

По мнению эксперта, даже на снимке из сториз заметно, что модель сделала ринопластику, подправила глаза и скулы, отшлифовала веки, удалила комки Биша и накачала губы до невероятных размеров. Это не считая дополнительных филлеров в лицо и процедур вроде татуажа, а также увеличения и подтяжки груди. При этом рядом сидящая мама, несмотря на явные походы к косметологу, выглядит вполне естественно.

То, что к своей внешности Оксана Самойлова подходит со всей серьезностью, понятно и по тому, что она выпустила свою линейку уходовой косметики Sammy Beauty. Правда, и тут модель угодила в скандал, когда вся ее рекламная кампания оказалась слишком похожей на дизайн и способы продвижения бренда Кайли Дженнер. К тому же блогерша утверждала, что долго занималась разработкой своих продуктов, однако по составу косметика Sammy Beauty оказалась почти идентична продуктам Mixit, которые производятся на том же заводе, но стоят на порядок меньше.

НАВЕРХ
Back