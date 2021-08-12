До свадьбы не заживет! Чем болеют представители разных знаков Зодиака

Овен

Они терпеть не могут походы к врачу и предпочитают лечиться самостоятельно. Вообще-то Овны славятся превосходным здоровьем. Однако эксперты советуют представителям этого знака зодиака следить за сердцем и питаться преимущественно овощами и свежими фруктами.

Телец

Их буквально преследуют заболевания горла и дыхательных путей. Поэтому им рекомендуют «завязать» с табакокурением, избегать разговоров на морозе, не пить холодные напитки и отказаться от мороженого.

Близнецы

Довольно часто испытывают проблемы с нехваткой в организме кальция, магния и калия. С возможными хандрой и другими депрессивными состояниями помогут справиться шумная вечеринка и свидание с прекрасной барышней.

Рак

Отдают предпочтение вредной пище. Обожают сладости, мучное, жирное и соленое. Часто могут испытывать проблемы с лишним весом из-за большой нелюбви к спорту. Рекомендуется следить за обменом веществ, придерживаться принципов правильного питания и почаще гулять.

Лев

Могут испытывать проблемы с опорно-двигательным аппаратом и суставами. Подвержены различным травмам. После перенесенных операций быстро набирают вес, поэтому астрологи советуют им ограничивать себя в употреблении мяса, молочных продуктов, сладкого и мучного.

Дева

Болеют редко, но врачей посещают часто, потому что ипохондрики. Рекомендуется особое внимание уделять здоровью позвоночника и желудочно-кишечного тракта.

Весы

Очень часто испытывают проблемы со спиной. Радикулит может развиться у них даже в юном возрасте. Нередко встречается сколиоз в запущенных стадиях. Стоит начать делать специальную гимнастику и употреблять в пищу побольше рыбы.

Скорпион

Считаются настоящими счастливчиками, потому что почти не подвержены каким-либо заболеваниям. Любая травма заживает у них очень быстро. Могут «подхватить» венерическое или кожное заболевание, но тоже быстро от него излечатся.

Стрельцы

Обожают использовать в лечении средства народной медицины. Почти не обращаются к докторам. Рекомендуется больше времени уделять физическим нагрузкам, что приведет иммунитет и общий тонус организма в норму.

Козерог

В детстве может болеть довольно часто. Однако, чем взрослее становится Козерог, тем меньше становится вероятность того, что он «загремит» в медучреждение.

Водолей

Живут долго и счастливо, являясь при этом большими ипохондриками. Обожают лечиться народными средствами. Им советуют употреблять в пищу, как можно больше зеленых продуктов.

Рыбы