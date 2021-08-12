КОРОЛИ САРКАЗМА ⟩ Названы пять знаков Зодиака с лучшим чувством юмора
Астрологи назвали пять представителей зодиакального круга, которые обладают отменным чувством юмора, пишет Smolnarod.
Астрологи назвали пять представителей зодиакального круга, которые обладают отменным чувством юмора, пишет Smolnarod.
Весы
Люди, появившиеся на свет под этим знаком, любят смешить и получать взамен позитивную энергию. Ради этого Весы даже могут делать поистине сумасшедшие вещи, но это их не смущает.
Стрелец
Стрельцы любят делиться с окружающими смешными историями, причем так талантливо их приукрашивая, что даже обычная ситуация покажется сценой из комедии. Они – истинная душа компании и готовы рассказывать анекдоты, пока аудитория не упадет от смеха.
Близнецы
Люди, которые родились под этим знаком, – короли сарказма. Они обожают забавные ситуации и частенько по-доброму подшучивают над людьми, дипломатично обучая окружающих смеяться над собой и с юмором относиться к недостаткам.
Скорпион
Сначала юмор Скорпионов может показаться жестким, но при дальнейшем общении уже трудно не рассмеяться. Скорпион честно озвучивает свой взгляд на вещи, являясь большим поклонником черного юмора.
Дева
Дева высмеивает все, что происходит вокруг. Впоследствии она будет использовать это для того, чтобы заставить окружающих улыбаться и рефлексировать. В большинстве случаев для Девы не имеет значения, что о ней подумают другие люди, просто такая модель поведения помогает ей минимизировать переживания от неприятных ситуаций.