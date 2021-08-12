КОРОЛИ САРКАЗМА ⟩ Названы пять знаков Зодиака с лучшим чувством юмора

Весы

Люди, появившиеся на свет под этим знаком, любят смешить и получать взамен позитивную энергию. Ради этого Весы даже могут делать поистине сумасшедшие вещи, но это их не смущает.

Стрелец

Стрельцы любят делиться с окружающими смешными историями, причем так талантливо их приукрашивая, что даже обычная ситуация покажется сценой из комедии. Они – истинная душа компании и готовы рассказывать анекдоты, пока аудитория не упадет от смеха.

Близнецы

Люди, которые родились под этим знаком, – короли сарказма. Они обожают забавные ситуации и частенько по-доброму подшучивают над людьми, дипломатично обучая окружающих смеяться над собой и с юмором относиться к недостаткам.

Скорпион

Сначала юмор Скорпионов может показаться жестким, но при дальнейшем общении уже трудно не рассмеяться. Скорпион честно озвучивает свой взгляд на вещи, являясь большим поклонником черного юмора.

Дева