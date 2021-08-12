ОБМАНЩИК ⟩ Ефремов не исполнил обещание, данное матери погибшего в ДТП курьера Захарова

Представитель семьи погибшего, юрист Александр Добровинский уверен, что Ефремов умышленно не исполняет данного обещания. По мнению правозащитника, проблема заключается в том, что актер до сих пор не раскаялся.

«Как говориться, обещать — не значит сделать. Дом Марии Ивановны Захаровой стоит, как и прежде, и никто ни с какими предложениями помощи не приезжал. К сожалению, Михаил Ефремов так и не понял масштаб горя, которое произошло из-за того ДТП. И его кассационная жалоба тому пример», — заявил юрист.

Добровинский подчеркнул, что своим безразличием Михаил Ефремов «убивает» и вдову покойного Захарова Маргариту. Правозащитник напомнил, что при жизни курьер состоял в тесных отношениях с москвичкой Ириной Стерховой. Женщина требовала у актера компенсации за моральный вред. Последний обещал заплатить за гибель ее возлюбленного, равно, как и купить дом матери жертвы ДТП. Но вопрос так и остался нерешенным.

«Ирина Стерхова, не получив денег от Ефремова, терроризирует судами несчастную вдову, для которой этот ад не может закончиться и год спустя после трагедии», — заключил Александр Добровинский.