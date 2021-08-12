ОБМАНЩИК ⟩ Ефремов не исполнил обещание, данное матери погибшего в ДТП курьера Захарова

Представитель семьи погибшего, юрист Александр Добровинский уверен, что Ефремов умышленно не исполняет данного обещания. По мнению правозащитника, проблема заключается в том, что актер до сих пор не раскаялся.
«Как говориться, обещать — не значит сделать. Дом Марии Ивановны Захаровой стоит, как и прежде, и никто ни с какими предложениями помощи не приезжал. К сожалению, Михаил Ефремов так и не понял масштаб горя, которое произошло из-за того ДТП. И его кассационная жалоба тому пример», — заявил юрист.
Добровинский подчеркнул, что своим безразличием Михаил Ефремов «убивает» и вдову покойного Захарова Маргариту. Правозащитник напомнил, что при жизни курьер состоял в тесных отношениях с москвичкой Ириной Стерховой. Женщина требовала у актера компенсации за моральный вред. Последний обещал заплатить за гибель ее возлюбленного, равно, как и купить дом матери жертвы ДТП. Но вопрос так и остался нерешенным.
«Ирина Стерхова, не получив денег от Ефремова, терроризирует судами несчастную вдову, для которой этот ад не может закончиться и год спустя после трагедии», — заключил Александр Добровинский.
URA.RU напоминает, что адвокаты Михаила Ефремова не теряют надежды освободить его из тюрьмы. Они уверены, что актеру смягчат приговор, если будет доказано, что в момент ДТП 8 июня 2020 года Сергей Захаров вел авто, не пристегнувшись ремнем безопасности. Юристы считают, что сложись обстоятельства иначе, курьера могли бы спасти. Изначально суд решил отправить звезду за решетку на семь лет и шесть месяцев.