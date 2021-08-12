ВИДЕО ⟩ Филипп Киркоров отдыхает с детьми на Крите

На отдыхе сын Киркорова занимается вейксёрфингом (разновидность классического серфинга, только волну создает не океан, а катер, который едет прямо перед серфингистом). На видео, опубликованном в инстаграме Филиппа Киркорова, видно, что мальчик уже уверенно держится на доске, следуя за катером. Сам артист вместе со старшей дочерью сидят в это время на палубе, наблюдая за успехами Мартина.