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ВИДЕО ⟩ Филипп Киркоров отдыхает с детьми на Крите

Филипп Киркоров ФОТО: Instagram

Филипп Киркоров проводит летние каникулы на Крите вместе со своими детьми – 10-летней Аллой-Викторией и 9-летним Мартином-Кристином.

Звездная семья остановилась в гостинице Elounda Peninsula All Suite Hotel. Это единственный люксовый отель на Крите с частными бассейнами, расположенный на морском побережье, сообщает Intermedia.

На отдыхе сын Киркорова занимается вейксёрфингом (разновидность классического серфинга, только волну создает не океан, а катер, который едет прямо перед серфингистом). На видео, опубликованном в инстаграме Филиппа Киркорова, видно, что мальчик уже уверенно держится на доске, следуя за катером. Сам артист вместе со старшей дочерью сидят в это время на палубе, наблюдая за успехами Мартина.

Каникулы продолжаются!

– подписал видео Киркоров.

Саундтреком к морской прогулке стала песня «Del Mar», которую исполняет Zivert.

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