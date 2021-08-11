Ср, 11.08.2021
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СМОТРИ ⟩ Известный предприниматель Март Хабер поделился фото со своим мужем и детьми

Suur veinipidu Viinitie & Wolt Kultuurikatlas. Mart Haber ФОТО: Erlend Štaub

Эстонский бизнесмен Март Хабер поделился в социальных сетях милым семейным фото, сделанным на Хийумаа.

Владельцы магазина интерьерных аксессуаров ShiShi Март Хабер и Тайво Пиллер отметили свою третью годовщину свадьбы в конце мая, а в их семье растут близнецы Хильда и Хуберт, которым осенью исполнится три года.

Семья недавно побывала на Хийумаа, и там в пасторате Рейги было сделано отличное фото, на котором видно, как радостно всем членам семьи!

Пара предпринимателей прожили вместе более 20 лет. В 1998 году они основали компанию по производству аксессуаров для интерьера ShiShi. Ее годовой оборот в настоящее время составляет около 9,5 миллионов евро.

Благодаря суррогатной матери в октябре 2018 года на свет появились близнецы Хильда и Хьюберт. Детей вынашивала 32-летняя американка Мелисса, которая работает зубным техником и замужем за офицером полиции. У них также есть две дочери.

Еще до рождения детей американский адвокат посоветовал мужчинам пожениться. Сегодня они женаты три года.

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