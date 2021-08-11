СМОТРИ ⟩ Известный предприниматель Март Хабер поделился фото со своим мужем и детьми

Владельцы магазина интерьерных аксессуаров ShiShi Март Хабер и Тайво Пиллер отметили свою третью годовщину свадьбы в конце мая, а в их семье растут близнецы Хильда и Хуберт, которым осенью исполнится три года.

Семья недавно побывала на Хийумаа, и там в пасторате Рейги было сделано отличное фото, на котором видно, как радостно всем членам семьи!

Пара предпринимателей прожили вместе более 20 лет. В 1998 году они основали компанию по производству аксессуаров для интерьера ShiShi. Ее годовой оборот в настоящее время составляет около 9,5 миллионов евро.

Благодаря суррогатной матери в октябре 2018 года на свет появились близнецы Хильда и Хьюберт. Детей вынашивала 32-летняя американка Мелисса, которая работает зубным техником и замужем за офицером полиции. У них также есть две дочери.