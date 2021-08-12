25 лет назад песнями этих групп заслушивалась вся молодежь России. В 2000-х некоторые коллективы пропали, а некоторые - все еще держатся на плаву, выступая с хитами прошлых лет на дискотеках 90-х. 5-tv.ru рассказывает, что стало с участниками пяти самых известных групп России конца прошлого века.

«Иванушки International»

Иванушки International ФОТО: Kultuurikava.ee

В 1995-м трио харизматичных парней всколыхнуло российскую сцену. До группы Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов работали моделями и снимались в клипах, а Игорь Сорин писал композиции для других артистов. Сначала коллектив выступал в школах и на выпускных и набрал популярность после премьеры клипа к песне «Тучи».

Пик славы группы пришелся на конец 90-х — начало 2000-х. Тогда Игорь Сорин покинул группу, чтобы развиваться сольно. Его место занял Олег Яковлев — некоторые думали, что Сорин был незаменим и критиковали нового солиста. 1998-й был знаковым для группы: «Иванушки» выпустили песни «Кукла» и «Тополиный пух», ездили с гастролями по всей России. В том же году трагически умер экс-солист Игорь Сорин, сорвавшись с шестого этажа. В нулевых у группы выходят песни «Билетик в кино» и «Я люблю», благодаря которым группа не теряет популярности.

В марте 2013-го Олег Яковлев ушел из группы, чтобы построить сольную карьеру. Он выпустил 14 песен. В 2017-м певца госпитализировали. Ему поставили диагноз «двусторонняя пневмония, вызванная циррозом печени». 29 июня 2017-го он умер от остановки сердца.

С уходом Яковлева из группы к «Иванушкам» присоединился Кирилл Туриченко. До этого певец работал бэк-вокалистом группы Smash! , участвовал в проектах «Утренняя звезда», «Народный артист». После ухода Сергея Лазарева Кириллу предлагали место солиста в дуэте, но он отказался. Фанаты «Иванушек International» приняли Кирилла почти сразу, хоть и считали, что в коллективе он не реализует свой певческий талант полностью. Кирилл до сих пор состоит в группе и выступает с концертами.

Постоянные участники «Иванушек International» Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов выступают с песнями группы на вечеринках и музыкальных премиях, дают концерты. Оба участника построили семью: Андреев женился в 2000 году. В браке у него появился сын, которого тоже назвали Кириллом. В июне 2021-го у певца родилась внучка, которую назвали Аннелия.

Григорьев-Апполонов в 2003-м познакомился с теннисисткой Мариной Банковой. У пары родились дети Иван и Артемий, которые стали хоккеистами. В 2008-м Андрей и Марина поженились. Брак продлился до 2019-го: жена Григорьева-Апполонова ушла к баскетболисту Андрею Зубкову. Певец тяжело переживал смерть матери в 2014-м, сестры в 2017-м и уход жены: у него развились проблемы с алкоголем. Сейчас Григорьев-Апполонов старается вести здоровый образ жизни.

«Гости из будущего»

Кадр из клипа «Гости из будущего» ФОТО: скриншот с youtube.com

Поп-группа возникла в Санкт-Петербурге в 1996-м. В состав коллектива вошли два музыканта — Юрий Усачев и Евгений Арсентьев. Но большинство поклонников знают группу в составе, куда входила певица Ева Польна. На карьеру группы повлиял в том числе и DJ Грув, который занимался организацией первого концерта коллектива.

Группа писала и исполняла современные танцевальные композиции, поэтому назвались «Гости из будущего». Знаковой песней стала «Беги от меня», права на трансляцию которой раскупили многие радиостанции России. У группы появился первый продюсер, и в 1999-м «Гости из будущего» выпустили сразу несколько песен, которые стали хитами: «Ты где-то», «Это сильнее меня».

В начале 2000-х «Гости из будущего» ездили на гастроли по всей России, но уже в середине нулевых популярность группы сошла на нет. Тогда Ева Польна сосредоточилась на семье: в 2005-м певица родила дочь Эвелину от солиста группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера, через два года — дочь Амалию от бизнесмена Сергея Пильгуна.

В 2009-м группу покинул основатель Юрий Усачев. После ухода Усачева «Гости из будущего» просуществовали недолго: выпустили песню «Я твоя киска» и распались. Ева Польна развивается как самостоятельная певица и дает концерты.

Юрий Усачев еще во время участия в проекте занимался собственным развитием. В 2005-м он познакомился с Тиной Кузнецовой и создал проект Zventa Sventana, который называют одним из лучших среди современной электронной музыки на русском языке. Юрий и Тина поженились и продолжили работать вместе: в 2008-м они создали дуэт «My-Ti». Сейчас Юрий занимается проектами и создает аранжировки для известных звезд российской эстрады, в числе которых Катя Лель, Алсу, группа «Винтаж».

«Руки вверх!»

Концерт группы "Руки вверх" в клубе Parlament ФОТО: Дмитрий Виноградов

История группы началась с кассеты, которую диджеи Сергей Жуков и Алексей Потехин передали на радио «Максимум» в 1995-м. Молодые артисты только переехали в Москву из Самары и штурмовали музыкальные студии, выступали бесплатно. Первые хиты группы «Малыш» и «Студент» быстро стали популярными: музыканты ездили с многочисленными гастролями по стране и за границу, их песни играли на всех радиостанциях. «Руки вверх!» завоевали множество наград и поссорились с продюсером Андреем Маликовым. Группа перешла в другой продюсерский центр.

Следующий виток популярности группы пришелся на 2000-е, когда «Руки вверх!» выпустили песни «18 мне уже» и «Он тебя целует». На последнюю композицию сняли эпатажный клип, где снимался травести-артист Анатолий Евдокимов. Группа прекратила существовать в 2006-м: по словам Сергея Жукова, стало тяжело конкурировать с другими коллективами. Сергей Жуков начал сольную карьеру: записал несколько песен, написал книгу, продюсировал певицу Акулу и группу «Фактор-2».

В то время другой участник Алексей Потехин работал над проектом «Трэк& Блюз» с новым звучанием, которое отличалось от репертуара «Руки вверх!». Кроме того, Потехин выпустил сборник танцевальной музыки. Со временем он посвятил время жене Елене и двум дочерям.

Сергей продолжил использовать название несуществующей группы: в 2013-м он записал совместную работу с рэпером Bahh-Tee, в 2021-м — с Клавой Кокой. Он счастлив в браке с бывшей солисткой ВИА «Сливки» Региной Бурд. У пары родились трое детей: Ника, Энджел и Мирон.

«Отпетые мошенники»

Группа «Отпетые мошенники» ФОТО: Instagram группы

Сергей Суровенко и Игорь Богомазов были друзьями и соседями. Вместе они решили сделать музыкальную группу, которую назвал «БекКрафт». Парни читали асоциальный рэп со сцены, но понимали, что чересчур смелые тексты не принесут им большую популярность.

На одном из фестивалей Сергей и Игорь познакомились с Вячеславом Зинуровым и решили создавать коллектив, который будет читать рэп под танцевальную музыку. Так появились «Отпетые мошенники»: артисты выступали на школьных дискотеках и сочиняли песни без помощи продюсеров. Группа стала популярна благодаря песням «Обратите внимание», «Девушки бывают разные», «А у реки» и «Люби меня, люби». В головах поклонников за парнями закрепились образы разбитных «плохишей», которые идут наперекор принятым на эстраде правилам и вызывали шок у зрителей.

В 2011-м из группы ушел «рыжий» Гарик Богомазов. Он выступал сольно с хитами «Отпетых мошенников», с отменой концертов из-за пандемии устроился работать в такси. Часто появляются новости о семейных проблемах Игоря: СМИ сообщают, что мужчина не платит алименты первой жене Юлии и дочери. Кроме того, Богомазов отстаивает право владеть частью апартаментов родителей в Санкт-Петербурге. По сообщениям близких к артисту людей, сестра Богомазова тайно приватизировала собственность и пытается вычеркнуть известного брата из списка жильцов.

С уходом Богомазова из тени вышел Андрей Репников, который занимался созданием почти всех хитов группы. Он выходил на сцену пять лет. В 2016-м Андрей попал в ДТП, получил множественные переломы и впал в кому, в которой пробыл месяц. Позже артист проходил реабилитацию и уже не вернулся в группу. По мнению Андрея, участники не хотели делить гонорары на троих. Суровенко и Зинуров эту информацию отрицают. Они до сих пор входят в состав группы и выступают на концертах.

«Дискотека Авария»

«Дискотека Авария» ФОТО: SCANPIX

Группа была создана в 1988–1990 годах «КВНщиками» Алексеем Рыжовым и Николаем Тимофеевым. Парни исполняли песни с юмористическими текстами на дискотеках, делали ремиксы и вели радиопередачу «Дискотека „Авария“». В 1992-м состав группы пополнил рэп-исполнитель Олег Жуков, которого называли самым ярким участником коллектива. Песни коллектива включали в сборники танцевальной музыки студии «Союз» — так парни стали известны на всю страну. Первый альбом, записанный в 1997-м, не произвел фурор. Хотя песни «Малинки» и «Пей пиво» были выпущены именно в том году. Тогда же в состав участников вошел Алексей Серов.

Первым хитом группы называют песню «Новогодняя», вышедшую в 1999-м. Уже более 20 лет она звучит каждый Новый год! На волне популярности коллектив выпустил несколько альбомов. 2002 год был омрачен смертью Олега Жукова: ранее артисту диагностировали опухоль головного мозга, но он скрывал известие от прессы. В группе остались трое. Тогда вышли хиты «Если хочешь остаться», «Заколебал ты».

В 2012-м из группы ушел один из основателей Николай Тимофеев. Он решил заняться сольным творчеством. Вместе с артистом группу покинули некоторые музыканты: по мнению Николая, в «Дискотеке Аварии» давно был разлад между участниками. Тимофеев уходил с шумом: он судился с группой за возможность включать фонограмму его голоса на концертах и Алексеем Рыжовым за незаконное исполнение трех хитов, написанных Рыжовым. Неизвестно, как закончился конфликт между артистами, но финансовые взыскания с Тимофеева были сняты. Он выступал под псевдонимом Нико Лайт до 2015-го, пока не ушел со сцены, чтобы понять, куда двигаться дальше. В 2018-м он выпустил клип «Для тебя». Сейчас Николай Тимофеев записывает ремиксы и ведет блог в Instagram.