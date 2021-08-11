ЧТО ПРОИЗОШЛО? ⟩ Асмус выложила фото с синяками и перебинтованной головой

Преданные фанаты до сих пор переживают из-за развода звезды с юмористом Гариком Харламовым, поэтому для них каждая публикация Асмус — повод вспомнить о ее экс-возлюбленном. Новый снимок с болезненным видом не стал исключением.
Пользователей сети не смутил тот факт, что Кристина Асмус объяснила ситуацию в подписи к фото. Девушка написала, что синяки и бинты — это грим, а больничная палата — декорации, пишет Пятый канал.
Фанаты все равно уточняли, не являются ли «побои» делом рук Харламова. «Гарик вернулся?»; «Скоро во всех новостях: Харламов избил бывшую»; «Пускай это будет только грим. А то аж дух захватило»; «Харламов отомстил?» — уточнили подписчики Асмус.
Сейчас Кристина Асмус находится на Шри-Ланке. Там проходят съемки фильма «Булки», которые были на долгое время приостановлены из-за коронавируса. На остров в Индийском океане актриса взяла с собой семилетнюю дочь Анастасию. Пока мама работает — наследница отдыхает. В свободное время актриса с дочкой устраивают прогулки по пляжу и любительские фотосессии для соцсетей.