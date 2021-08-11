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МакSим опубликовала фото из больницы после выхода из комы

ФОТО: https://www.instagram.com/maksimartist/

На днях певицу МакSим (наст. имя - Марина Максимова), которая долгое время пролежала в коме, перевели из реанимации в обычную палату. Сегодня, 11 августа, певица опубликовала первую за долгое время сторис в Instagram и поблагодарила врачей за жизнь, пишет RUS.TVNET.

Участливые сотрудники каждый день вытаскивают людей с того света. Возятся с каждым как с родным!

- отметила МакSим с благодарностью. 

ФОТО: https://www.instagram.com/maksimartist

Уже сообщалось, что 9 августа певица опубликовала в Instagram первую запись после того, как ее вывели из искусственной комы. Артистка подтвердила, что пришла в себя. В первую очередь она поблагодарила медперсонал больницы и всех тех, кто переживал за нее.

Напомним, 16 июня стало известно, что 38-летнюю певицу МакSим госпитализировали в одну из московских клиник с острой пневмонией и подозрением на Covid-19. У звезды была температура под 40, сильный кашель, слабость. Ее легкие были поражены на 40 процентов. Тесты на коронавирус были отрицательными. Сначала медики попробовали неинвазивную вентиляцию легких, а после погрузили МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Певица МакSим растит двух дочерей - 12-летнюю Александру и 6-летнюю Марию. Сейчас девочки находятся под присмотром родных.

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