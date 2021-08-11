МакSим опубликовала фото из больницы после выхода из комы

Участливые сотрудники каждый день вытаскивают людей с того света. Возятся с каждым как с родным!

- отметила МакSим с благодарностью.

ФОТО: https://www.instagram.com/maksimartist

Уже сообщалось, что 9 августа певица опубликовала в Instagram первую запись после того, как ее вывели из искусственной комы. Артистка подтвердила, что пришла в себя. В первую очередь она поблагодарила медперсонал больницы и всех тех, кто переживал за нее.

Напомним, 16 июня стало известно, что 38-летнюю певицу МакSим госпитализировали в одну из московских клиник с острой пневмонией и подозрением на Covid-19. У звезды была температура под 40, сильный кашель, слабость. Ее легкие были поражены на 40 процентов. Тесты на коронавирус были отрицательными. Сначала медики попробовали неинвазивную вентиляцию легких, а после погрузили МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.