Лобода опозорилась с новой песней, когда её уличили в плагиате одного из самых популярных хитов

С ней звезда рассталась после громкого скандала той с Филиппом Киркоровым. Песня вызвала ажиотаж у поклонников бывшей участницы группы "ВИА Гра", которые предвкушали новый хит.
Но этот трек вызвал немало вопросов. С первых нот слушателям он показался знакомым. И выяснилось, что некоторые моменты песни слишком похожи на прогремевший хит Artik & Asti "Грустный дэнс". Об этом разочарованные поклонники сообщили в комментариях к клипу Allo.
Такое очевидное сходство нельзя было не заметить, поэтому пользователи Сети принялись высказывать предположения, пишет "Блокнот звезды". Первая версия — у Лободы были приобретены права на использование музыки "Грустного дэнса", а вторая — автор песни Allo воспользовался чужим хитом, немного изменив аранжировку. Сейчас фанатам остаётся лишь гадать: ни звёзды, ни их представители пока никак этот случай не прокомментировали.