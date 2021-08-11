Лобода опозорилась с новой песней, когда её уличили в плагиате одного из самых популярных хитов

С ней звезда рассталась после громкого скандала той с Филиппом Киркоровым. Песня вызвала ажиотаж у поклонников бывшей участницы группы "ВИА Гра", которые предвкушали новый хит.

Пусть наш mood станет вашим... И помни, тебе не нужен танцпол, ты можешь танцевать где угодно, отдавая танцу стресс, боль и просто растворяясь в любви,

- считает звезда.

Но этот трек вызвал немало вопросов. С первых нот слушателям он показался знакомым. И выяснилось, что некоторые моменты песни слишком похожи на прогремевший хит Artik & Asti "Грустный дэнс". Об этом разочарованные поклонники сообщили в комментариях к клипу Allo.

Начало — прям "Грустный дэнс" Начало похоже на Artik & Asti "Грустный дэнс"(( Музыка прямо как у Artik & Asti, не заметили? Им музыку один и тот же чел сделал, что ли...