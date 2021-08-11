МИЛОЕ ФОТО ⟩ У Кейт Пентус-Розиманнус появилась на свет доченька!

Кейт Пентус-Розиманнус и Рейн Розиманнус в мае объявили, что ждут ребенка, а позже потвердели, что в конце лета можно будет ожидать пополнения в семье.

И вот в понедельник наступил этот чудесный день. «Добро пожаловать, дорогая дочь! - Кейт поделилась с подписчиками радостной новостью в Instagram во вторник. - Наше маленькое чудо родилось вчера в полдень, и это счастье действительно невозможно описать словами».

На милом снимке счастливые родители держат на руках новорожденную дочь. «Мы от всей души благодарны акушерке Кадри Винкель, которая давала чувство защищенности и помогала своим уверенным руководством», - вспомнила Кейт о тех, кто ей помог при родах.

«Спасибо всему персоналу родильного дома City Center, который был просто лучшим», - похвалила центр женщина. По словам 45-летней Кейт, сейчас она возьмет небольшой отпуск. «Мы надеемся, что вы понимаете желание побыть наедине со своей семьей в течение нескольких недель», - добавила она.

Это означает, что обязанности министра финансов также будут переданы кому-то другому. «После рождения ребенка меня заменит до моего возвращения министр юстиции Марис Лаури», - уточнила Кейт еще в мае.